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Líder del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia deja el país por presuntas amenazas en su contra
Líder del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia deja el país por presuntas amenazas en su contra
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Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, indicó en sus redes sociales que el país sudamericano "dejó de ser seguro" y que, tanto... 04.11.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó en un evento desde España, que el retiro de Saucedo era "penoso", pero que se trataba de una noticia "alentadora a futuro", ya que, supuestamente, el funcionario se fue de la nación "porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo del sistema judicial".En esta línea, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, puntualizó ante medios locales que no había órdenes de aprehensión contra el líder del Tribunal Supremo de Justicia pero que, de acuerdo a las primeras investigaciones, supuestamente era cercano al ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien está detenido por presuntos nexos con el narcotráfico.
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Líder del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia deja el país por presuntas amenazas en su contra

22:35 GMT 04.11.2026
© Foto : X / @RomerSaucedoRomer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano.
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano. - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
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Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, indicó en sus redes sociales que el país sudamericano "dejó de ser seguro" y que, tanto su libertad y vida, como la de su familia, estaban en peligro.

"Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte", apuntó en X.

Al respecto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó en un evento desde España, que el retiro de Saucedo era "penoso", pero que se trataba de una noticia "alentadora a futuro", ya que, supuestamente, el funcionario se fue de la nación "porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo del sistema judicial".
En esta línea, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, puntualizó ante medios locales que no había órdenes de aprehensión contra el líder del Tribunal Supremo de Justicia pero que, de acuerdo a las primeras investigaciones, supuestamente era cercano al ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien está detenido por presuntos nexos con el narcotráfico.
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