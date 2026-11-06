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¿Por qué Romer Saucedo aún es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia?
¿Por qué Romer Saucedo aún es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia?
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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia designó temporalmente a la decana Rosmery Ruiz como presidenta, luego de que el titular de la... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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La decisión establece un plazo de seis días para que Saucedo regrese y retome sus funciones. Si no lo hace, el tribunal deberá definir cómo cubrir la vacante, incluida la posibilidad de adelantar la asunción de Carlos Ortega, prevista para el 4 de enero de 2027.De acuerdo con El Deber, una resolución fiscal del 3 de noviembre ordenó la aprehensión del aún titular del TSJ por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Un día después, el magistrado informó que había salido de Bolivia con su familia, denunció persecución política y aseguró que no renunciaría a su mandato.El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que existían entre dos y tres investigaciones contra Saucedo en Santa Cruz y anunció gestiones para emitir órdenes de aprehensión y tramitar una eventual alerta roja de Interpol.El caso sumó nuevos señalamientos el 5 de noviembre, cuando la exdiputada Laura Rojas, quien cumple detención domiciliaria, declaró que más de 30 maletas ingresadas por el aeropuerto de Viru Viru (oriente) y cuyo contenido y paradero se desconocen pertenecerían a Saucedo.Su abogado, Joadel Bravo, indicó que Rojas decidió ampliar su declaración tras los recientes cambios en las autoridades y las detenciones de los exresponsables del Ministerio Público Róger Mariaca y Alberto Zeballos.
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¿Por qué Romer Saucedo aún es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia?

07:13 GMT 06.11.2026
© Foto : Romer Saucedo (redes sociales oficiales)El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
© Foto : Romer Saucedo (redes sociales oficiales)
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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia designó temporalmente a la decana Rosmery Ruiz como presidenta, luego de que el titular de la institución, Romer Saucedo, abandonara el país y anunciara que se encuentra en el exilio.
La decisión establece un plazo de seis días para que Saucedo regrese y retome sus funciones. Si no lo hace, el tribunal deberá definir cómo cubrir la vacante, incluida la posibilidad de adelantar la asunción de Carlos Ortega, prevista para el 4 de enero de 2027.
De acuerdo con El Deber, una resolución fiscal del 3 de noviembre ordenó la aprehensión del aún titular del TSJ por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Un día después, el magistrado informó que había salido de Bolivia con su familia, denunció persecución política y aseguró que no renunciaría a su mandato.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
América Latina
¿Qué representa el exilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia para el Gobierno de Paz?
03:00 GMT
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que existían entre dos y tres investigaciones contra Saucedo en Santa Cruz y anunció gestiones para emitir órdenes de aprehensión y tramitar una eventual alerta roja de Interpol.
El caso sumó nuevos señalamientos el 5 de noviembre, cuando la exdiputada Laura Rojas, quien cumple detención domiciliaria, declaró que más de 30 maletas ingresadas por el aeropuerto de Viru Viru (oriente) y cuyo contenido y paradero se desconocen pertenecerían a Saucedo.
Su abogado, Joadel Bravo, indicó que Rojas decidió ampliar su declaración tras los recientes cambios en las autoridades y las detenciones de los exresponsables del Ministerio Público Róger Mariaca y Alberto Zeballos.
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