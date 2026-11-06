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Putin da detalles de la próxima reunión trilateral con EEUU y Ucrania
Putin da detalles de la próxima reunión trilateral con EEUU y Ucrania
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Las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi comenzarán el martes 10 de noviembre, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin. El... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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2026-11-06T18:45+0000
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El jefe de Estado señaló que Rusia agradece a los dirigentes de los Emiratos Árabes Unidos por acoger las conversaciones sobre una solución al conflicto en Ucrania.En la reunión del Consejo de Seguridad participaron los miembros de la delegación rusa que se dirigirán a Abu Dabi. Entre ellos:Anteriormente, el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, informó de que las partes tienen previsto abordar en Abu Dabi las garantías de seguridad, la desescalada, las cuestiones humanitarias y los próximos pasos hacia un acuerdo de paz. Por su parte, el Kremlin confirmó la participación de una delegación rusa en las negociaciones.
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Putin da detalles de la próxima reunión trilateral con EEUU y Ucrania

17:57 GMT 06.11.2026 (actualizado: 18:45 GMT 06.11.2026)
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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Las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi comenzarán el martes 10 de noviembre, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario agradeció a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) su disposición a acoger las conversaciones sobre la cuestión ucraniana.
"El próximo martes comenzarán en los Emiratos Árabes Unidos las conversaciones trilaterales sobre la cuestión ucraniana", declaró el presidente durante una reunión operativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del país.
El jefe de Estado señaló que Rusia agradece a los dirigentes de los Emiratos Árabes Unidos por acoger las conversaciones sobre una solución al conflicto en Ucrania.
En la reunión del Consejo de Seguridad participaron los miembros de la delegación rusa que se dirigirán a Abu Dabi. Entre ellos:
Vladímir Medinski — asesorpresidencial ruso,
Ígor Kostiukov — subjefe del Estado Mayor General de las FFAA rusas,
Yuri Ushakov — asesor presidencial ruso,
Mijaíl Galuzin — viceministro de Asuntos Exteriores ruso,
Serguéi Riabkov — viceministro de Asuntos Exteriores ruso.
Anteriormente, el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, informó de que las partes tienen previsto abordar en Abu Dabi las garantías de seguridad, la desescalada, las cuestiones humanitarias y los próximos pasos hacia un acuerdo de paz. Por su parte, el Kremlin confirmó la participación de una delegación rusa en las negociaciones.
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