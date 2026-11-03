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Las conversaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania ya tienen fecha, informa Witkoff
Las conversaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania ya tienen fecha, informa Witkoff
Sputnik Mundo
Representantes de Rusia y Ucrania, con Washington como mediador, abordarán la desescalada y la seguridad tras el conflicto durante conversaciones que tendrán... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, informó a través de un mensaje en redes sociales que, previo a la ronda trilateral de negociaciones, la delegación estadounidense se reunirá esta semana con representantes europeos y de la OTAN.En la propia reunión en los Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, se centrarán en la desescalada, los esfuerzos humanitarios, las medidas de seguridad para el período posterior al conflicto y los próximos pasos hacia la paz, según añadió Witkoff."Esperamos avanzar en el progreso logrado en Kiev, Oslo y San Petersburgo hacia un acuerdo de paz integral y duradero que proporcione seguridad duradera para las generaciones venideras", escribió.
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Las conversaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania ya tienen fecha, informa Witkoff

00:14 GMT 03.11.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaEl enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner
El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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Representantes de Rusia y Ucrania, con Washington como mediador, abordarán la desescalada y la seguridad tras el conflicto durante conversaciones que tendrán lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre, informó Steve Witkoff, enviado especial del presidente de EEUU.
Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, informó a través de un mensaje en redes sociales que, previo a la ronda trilateral de negociaciones, la delegación estadounidense se reunirá esta semana con representantes europeos y de la OTAN.
Billetes estadounidenses y ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
Economía
La deuda pública de Ucrania experimenta un aumento sin precedentes en los últimos 20 años, muestran cálculos
31 de octubre, 17:01 GMT
En la propia reunión en los Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, se centrarán en la desescalada, los esfuerzos humanitarios, las medidas de seguridad para el período posterior al conflicto y los próximos pasos hacia la paz, según añadió Witkoff.
"Esperamos avanzar en el progreso logrado en Kiev, Oslo y San Petersburgo hacia un acuerdo de paz integral y duradero que proporcione seguridad duradera para las generaciones venideras", escribió.
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