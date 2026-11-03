Las conversaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania ya tienen fecha, informa Witkoff

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, informó a través de un mensaje en redes sociales que, previo a la ronda trilateral de negociaciones, la delegación estadounidense se reunirá esta semana con representantes europeos y de la OTAN.En la propia reunión en los Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, se centrarán en la desescalada, los esfuerzos humanitarios, las medidas de seguridad para el período posterior al conflicto y los próximos pasos hacia la paz, según añadió Witkoff."Esperamos avanzar en el progreso logrado en Kiev, Oslo y San Petersburgo hacia un acuerdo de paz integral y duradero que proporcione seguridad duradera para las generaciones venideras", escribió.
Representantes de Rusia y Ucrania, con Washington como mediador, abordarán la desescalada y la seguridad tras el conflicto durante conversaciones que tendrán lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre, informó Steve Witkoff, enviado especial del presidente de EEUU.
Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, informó a través de un mensaje en redes sociales que, previo a la ronda trilateral de negociaciones, la delegación estadounidense se reunirá esta semana con representantes europeos y de la OTAN.
En la propia reunión en los Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, se centrarán en la desescalada, los esfuerzos humanitarios, las medidas de seguridad para el período posterior al conflicto y los próximos pasos hacia la paz, según añadió Witkoff.
"Esperamos avanzar en el progreso logrado en Kiev, Oslo y San Petersburgo hacia un acuerdo de paz integral y duradero que proporcione seguridad duradera para las generaciones venideras", escribió.
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