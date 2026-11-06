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El Gobierno de Macron choca contra un muro: ni un solo diputado respalda su presupuesto para 2027

El Gobierno de Macron choca contra un muro: ni un solo diputado respalda su presupuesto para 2027

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Francia rechazó por unanimidad el proyecto de presupuesto estatal para 2027, que contempla recortes del gasto público, según informó la... 06.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-06T12:51+0000

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Todos los 458 diputados votaron en contra del proyecto, representantes de todo el espectro político, en medio de profundas discrepancias entre las distintas fuerzas parlamentarias, especialmente en torno a las medidas de austeridad.El rechazo, que reproduce el bloqueo presupuestario del año pasado, puso fin de facto a la primera lectura del proyecto en la Asamblea e impidió que los diputados debatieran las partidas de gasto, que ya habían sido rechazadas en comisión.La oficina del primer ministro del país, Sébastien Lecornu, anunció que las negociaciones se reanudarán en diciembre, una vez que el Senado examine las propuestas iniciales del Gobierno.Una vez concluido el examen en el Senado, el proyecto regresará a la Asamblea Nacional para continuar su tramitación, lo que abrirá una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo mediante negociaciones.Sin embargo, si el bloqueo persiste, Lecornu podría recurrir a un artículo de la Constitución que permite al Gobierno aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria, salvo que los diputados presenten una moción de censura. Otra posibilidad sería aprobarlo mediante una ordenanza, un mecanismo que nunca se ha utilizado durante la Quinta República Francesa, instaurada en 1958.El fracaso presupuestario se produce en un contexto de protestas multitudinarias y crecientes tensiones sociales y económicas. El endeudamiento galo se sitúa cerca del 120% del PIB, con un déficit previsto del 5,4% para 2026 que duplica el límite del 3% fijado por la normativa comunitaria.

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