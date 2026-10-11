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Macron cae a un mínimo histórico de popularidad en Francia, muestra una encuesta
Macron cae a un mínimo histórico de popularidad en Francia, muestra una encuesta
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Más del 80% de los franceses valoran negativamente el desempeño de su mandatario, Emmanuel Macron, en el Elíseo, según los últimos resultados del instituto... 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T14:05+0000
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Los ciudadanos encuestados señalaron los altos costos de la energía como su mayor preocupación. La inquietud por el estado del bienestar y la elevada deuda pública también influyen en el panorama político francés.El apoyo a Macron sigue siendo muy minoritario en todos los grupos políticos, salvo los seguidores de Renacimiento, el Movimiento Demócrata y Horizontes. En estos partidos, el 53% aprueba la gestión del actual mandatario.Este mínimo histórico se produce en medio de una serie de crisis simultáneas en Francia, en las últimas semanas, se han producido numerosas huelgas y manifestaciones debido a las medidas de austeridad del Gobierno y la creciente preocupación por el aumento de los costos de endeudamiento y altos precios del combustible.La situación financiera de Francia es actualmente la peor en mucho tiempo. Ya está más endeudada que cualquier otro país de la UE. La salud fiscal francesa revela cifras alarmantes: el déficit alcanzará el 5,4% del producto interior bruto (PIB) el próximo año, sobrepasando los objetivos previos, mientras la deuda pública ya representa un récord del 119% del PIB.Para cubrir sus necesidades, el Tesoro planea emitir una cifra récord de 340.000 millones de euros en deuda, lo que elevará el costo del servicio de la misma un 13% hasta los 91.000 millones de euros.Las siguientes elecciones presidenciales en Francia tendrán lugar en 2027, con la primera vuelta programada para el 18 de abril y la segunda, para el 2 de mayo.
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Macron cae a un mínimo histórico de popularidad en Francia, muestra una encuesta
Más del 80% de los franceses valoran negativamente el desempeño de su mandatario, Emmanuel Macron, en el Elíseo, según los últimos resultados del instituto Ipsos BVA-Cesi. El presidente se mantiene en mínimos históricos: su índice de popularidad ha bajado un punto en relación con septiembre, hasta el 15%.
"Actualmente, el 82% de los franceses tiene una opinión desfavorable de su gestión", indica una nota de prensa publicada por Ipsos.
Los ciudadanos encuestados señalaron los altos costos de la energía como su mayor preocupación. La inquietud por el estado del bienestar y la elevada deuda pública también influyen en el panorama político francés.
El apoyo a Macron sigue siendo muy minoritario en todos los grupos políticos, salvo los seguidores de Renacimiento, el Movimiento Demócrata y Horizontes. En estos partidos, el 53% aprueba la gestión del actual mandatario.
Este mínimo histórico se produce en medio de una serie de crisis simultáneas en Francia, en las últimas semanas, se han producido numerosas huelgas y manifestaciones debido a las medidas de austeridad del Gobierno y la creciente preocupación por el aumento de los costos de endeudamiento y altos precios del combustible.
La situación financiera de Francia es actualmente la peor en mucho tiempo. Ya está más endeudada que cualquier otro país de la UE. La salud fiscal francesa revela cifras alarmantes: el déficit alcanzará el 5,4% del producto interior bruto (PIB) el próximo año, sobrepasando los objetivos previos, mientras la deuda pública ya representa un récord del 119% del PIB.
Para cubrir sus necesidades, el Tesoro planea emitir una cifra récord de 340.000 millones de euros en deuda, lo que elevará el costo del servicio de la misma un 13% hasta los 91.000 millones de euros.
Las siguientes elecciones presidenciales en Francia tendrán lugar en 2027, con la primera vuelta programada para el 18 de abril y la segunda, para el 2 de mayo.
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