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El apoyo sin límites a la IA le cuesta votos a los republicanos en EEUU, señalan medios
El apoyo sin límites a la IA le cuesta votos a los republicanos en EEUU, señalan medios
Sputnik Mundo
La alianza de los republicanos con los gigantes tecnológicos y su apoyo al desarrollo sin restricciones de la inteligencia artificial (IA) les pasó factura en... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T11:21+0000
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Según las publicaciones, los magnates tecnológicos respaldaron activamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y a sus aliados, con la expectativa de que los republicanos dieran vía libre a la industria de la inteligencia artificial. En los últimos meses, los republicanos habían bloqueado los intentos de varios estados de aprobar leyes para garantizar la seguridad de la IA y habían criticado a quienes se oponían a la construcción de centros de datos en todo el país.El propio Trump se sumó a estas críticas y calificó de "atrasados y pobres" a los opositores a la construcción de estas instalaciones. A cambio, los comités electorales republicanos recibieron más de 600 millones de dólares en donaciones procedentes del sector tecnológico. Sin embargo, los votantes estadounidenses no respaldaron esta alianza, subrayan los medios.Los demócratas lograron avances en las elecciones de medio mandato, entre otras razones, porque supieron responder a la preocupación de la sociedad por el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunos candidatos demócratas basaron sus campañas en promesas de reforzar la regulación estatal del sector y "poner en cintura a los multimillonarios de la IA".Un ejemplo es Texas, donde Clayton Tucker, el primer demócrata elegido comisionado de Agricultura del estado desde 1986, afirmó que su promesa de oponerse a la expansión de los centros de datos fue decisiva para su victoria.Representantes del Partido Demócrata ya anuncian que investigarán las actividades de magnates tecnológicos como Elon Musk y que los citarán para que declaren bajo juramento ante el Congreso.Los medios señalan que incluso dentro del Partido Republicano han surgido voces que piden distanciarse de las élites de Silicon Valley y tomar medidas contundentes contra el desarrollo no regulado de la inteligencia artificial.Mientras tanto, las primeras consecuencias para los gigantes tecnológicos ya se han hecho sentir: las acciones de las empresas del sector tecnológico registraron fuertes caídas en los mercados internacionales. Perdieron valor no solo los títulos de las compañías informáticas, sino también los de los proveedores de electricidad y de equipos para centros de datos.Ante esta situación, los gigantes tecnológicos intentan acercar posiciones con los demócratas y la opinión pública estadounidense. Algunas compañías buscan contratar a lobistas vinculados al Partido Demócrata. Otras han comenzado a expresar con mayor frecuencia su disposición a respaldar un endurecimiento de la regulación de la IA.Además, varias empresas prometen destinar fondos a proyectos sociales y medioambientales.
https://noticiaslatam.lat/20261105/que-pasara-con-los-ambiciosos-centros-de-datos-tras-la-victoria-democrata-en-texas-1175744140.html
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El apoyo sin límites a la IA le cuesta votos a los republicanos en EEUU, señalan medios
11:21 GMT 06.11.2026 (actualizado: 11:26 GMT 06.11.2026)
La alianza de los republicanos con los gigantes tecnológicos y su apoyo al desarrollo sin restricciones de la inteligencia artificial (IA) les pasó factura en las elecciones intermedias al Congreso de EEUU, informan medios.
Según las publicaciones, los magnates tecnológicos respaldaron activamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y a sus aliados, con la expectativa de que los republicanos dieran vía libre a la industria de la inteligencia artificial
. En los últimos meses, los republicanos habían bloqueado los intentos de varios estados de aprobar leyes para garantizar la seguridad de la IA y habían criticado a quienes se oponían a la construcción de centros de datos en todo el país.
El propio Trump se sumó a estas críticas y calificó de "atrasados y pobres" a los opositores a la construcción de estas instalaciones. A cambio, los comités electorales republicanos recibieron más de 600 millones de dólares en donaciones procedentes del sector tecnológico. Sin embargo, los votantes estadounidenses no respaldaron esta alianza, subrayan los medios.
Los demócratas lograron avances en las elecciones de medio mandato, entre otras razones, porque supieron responder a la preocupación de la sociedad por el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunos candidatos demócratas basaron sus campañas en promesas de reforzar la regulación estatal del sector y "poner en cintura a los multimillonarios de la IA".
Un ejemplo es Texas, donde Clayton Tucker, el primer demócrata elegido comisionado de Agricultura del estado desde 1986, afirmó que su promesa de oponerse a la expansión de los centros de datos fue decisiva para su victoria.
Representantes del Partido Demócrata ya anuncian que investigarán las actividades de magnates tecnológicos como Elon Musk y que los citarán para que declaren bajo juramento ante el Congreso.
Los medios señalan que incluso dentro del Partido Republicano han surgido voces que piden distanciarse de las élites de Silicon Valley y tomar medidas contundentes contra el desarrollo no regulado de la inteligencia artificial.
Mientras tanto, las primeras consecuencias para los gigantes tecnológicos ya se han hecho sentir: las acciones de las empresas del sector tecnológico registraron fuertes caídas en los mercados internacionales. Perdieron valor no solo los títulos de las compañías informáticas, sino también los de los proveedores de electricidad y de equipos para centros de datos.
Ante esta situación, los gigantes tecnológicos intentan acercar posiciones con los demócratas y la opinión pública estadounidense. Algunas compañías buscan contratar a lobistas vinculados al Partido Demócrata. Otras han comenzado a expresar con mayor frecuencia su disposición a respaldar un endurecimiento de la regulación de la IA.
Además, varias empresas prometen destinar fondos a proyectos sociales y medioambientales.
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