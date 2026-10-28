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¿Quién pagará el auge de la IA? Los gigantes tecnológicos buscan cientos de miles de millones, revelan medios
¿Quién pagará el auge de la IA? Los gigantes tecnológicos buscan cientos de miles de millones, revelan medios
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La carrera por desarrollar la IA está desencadenando una batalla financiera sin precedentes. Según medios estadounidenses, las inversiones necesarias podrían... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T16:31+0000
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Una apuesta cada vez más costosaLas necesidades de capital del sector son tan elevadas que incluso los gigantes de Silicon Valley tienen que competir con mayor intensidad por los recursos de los inversores, señalan medios. La mayor apuesta en la historia de EEUU sigue creciendo, y "todos estamos pendientes de cómo terminará", escribe la prensa.La magnitud de las inversiones en inteligencia artificial hace que el futuro financiero de las tecnológicas esté cada vez más ligado a la evolución de la economía mundial y a las finanzas personales de millones de personas.Las tecnológicas buscan nuevas fuentes de dineroLa presión financiera alcanza a las compañías más consolidadas. Microsoft, pese al crecimiento de los ingresos y beneficios derivados de sus productos de IA, anunció un programa de bajas voluntarias con compensaciones para unos 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla mundial.Meta*, cuya actividad está prohibida en Rusia, planea emitir nuevas acciones por hasta 95.000 millones de dólares. La compañía ya ha reconocido que la competencia por la financiación se intensifica. SpaceX, por su parte, acordó captar 40.000 millones de dólares en financiación ajena para comprar chips y equipos destinados a la IA.En sus palabras, "todo el mundo necesitará más".Las empresas recurren a préstamos, nuevas emisiones de acciones y estructuras financieras cada vez más complejas, algunas de las cuales pueden aumentar los riesgos.Cuando la IA compite por el capitalEl profesor de Finanzas de la Universidad de Columbia, Stijn Van Nieuwerburgh, calcula que la infraestructura necesaria para la IA requerirá más de 10 billones de dólares hasta 2032. La factura incluye centros de datos, equipos informáticos y sistemas capaces de ejecutar modelos cada vez más potentes, además del desarrollo de software.El volumen anual de inversión previsto supera, según el investigador, el de algunas de las grandes transformaciones de infraestructura de EEUU, como la electrificación de los hogares y la construcción de las autopistas interestatales.Pero invertir más no significa necesariamente ganar más. Los participantes del mercado empiezan a cuestionar si todas las empresas podrán obtener el capital necesario y si los beneficios futuros justificarán el ritmo actual del gasto. La necesidad de captar dinero de forma continua podría convertirse en una vulnerabilidad para quienes no consigan mantener el ritmo de sus competidores.Tampoco está claro de dónde procederán todos los recursos necesarios. Jas Khaira, de Blackstone, admitió que los inversores tienen varias hipótesis, pero no saben quién podrá financiar íntegramente la expansión del sector.El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió de que la carrera por la IA está generando una "competencia a corto plazo por el capital", ya que las empresas tecnológicas disputan a otros actores, incluido el Estado, los recursos disponibles en los mercados financieros.*Meta es una empresa proscrita en Rusia por extremista.
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¿Quién pagará el auge de la IA? Los gigantes tecnológicos buscan cientos de miles de millones, revelan medios
La carrera por desarrollar la IA está desencadenando una batalla financiera sin precedentes. Según medios estadounidenses, las inversiones necesarias podrían superar los 10 billones de dólares para 2032. La factura incluye centros de datos y sistemas capaces de ejecutar modelos cada vez más potentes, además del desarrollo de 'software'.
Una apuesta cada vez más costosa
Las necesidades de capital del sector son tan elevadas que incluso los gigantes de Silicon Valley tienen que competir con mayor intensidad por los recursos de los inversores, señalan medios. La mayor apuesta en la historia de EEUU sigue creciendo, y "todos estamos pendientes de cómo terminará", escribe la prensa.
La magnitud de las inversiones en inteligencia artificial hace que el futuro financiero de las tecnológicas esté cada vez más ligado a la evolución de la economía mundial y a las finanzas personales de millones de personas.
Las tecnológicas buscan nuevas fuentes de dinero
La presión financiera alcanza a las compañías más consolidadas. Microsoft, pese al crecimiento de los ingresos y beneficios derivados de sus productos de IA, anunció un programa de bajas voluntarias con compensaciones para unos 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla mundial.
Meta*, cuya actividad está prohibida en Rusia, planea emitir nuevas acciones por hasta 95.000 millones de dólares. La compañía ya ha reconocido que la competencia por la financiación se intensifica. SpaceX, por su parte, acordó captar 40.000 millones de dólares en financiación ajena para comprar chips y equipos destinados a la IA.
"Toma el dinero mientras lo ofrecen", resumió el estratega jefe de mercados de Raymond James Investment Management, Matt Orton.
En sus palabras, "todo el mundo necesitará más".
Las empresas recurren a préstamos, nuevas emisiones de acciones y estructuras financieras cada vez más complejas, algunas de las cuales pueden aumentar los riesgos.
Cuando la IA compite por el capital
El profesor de Finanzas de la Universidad de Columbia, Stijn Van Nieuwerburgh, calcula que la infraestructura necesaria para la IA requerirá más de 10 billones de dólares hasta 2032. La factura incluye centros de datos, equipos informáticos y sistemas capaces de ejecutar modelos cada vez más potentes, además del desarrollo de software.
El volumen anual de inversión previsto supera, según el investigador, el de algunas de las grandes transformaciones de infraestructura de EEUU, como la electrificación de los hogares y la construcción de las autopistas interestatales.
Pero invertir más no significa necesariamente ganar más. Los participantes del mercado empiezan a cuestionar si todas las empresas podrán obtener el capital necesario y si los beneficios futuros justificarán el ritmo actual del gasto. La necesidad de captar dinero de forma continua podría convertirse en una vulnerabilidad para quienes no consigan mantener el ritmo de sus competidores.
Tampoco está claro de dónde procederán todos los recursos necesarios. Jas Khaira, de Blackstone, admitió que los inversores tienen varias hipótesis, pero no saben quién podrá financiar íntegramente la expansión del sector.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió de que la carrera por la IA está generando una "competencia a corto plazo por el capital", ya que las empresas tecnológicas disputan a otros actores, incluido el Estado, los recursos disponibles en los mercados financieros.
*Meta es una empresa proscrita en Rusia por extremista.
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