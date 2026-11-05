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¿Qué pasará con los ambiciosos centros de datos tras la victoria demócrata en Texas?

¿Qué pasará con los ambiciosos centros de datos tras la victoria demócrata en Texas?

Sputnik Mundo

El estado de Texas, convertido recientemente en una de las entidades más buscadas para la instalación de centros de datos, podría dar un giro drástico luego de... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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Distintas empresas tecnológicas han encontrado en este estado sureño un lugar ideal para construir los centros de datos que requieren para sus operaciones, principalmente por el abundante suministro energético, los terrenos baratos y las políticas que favorecen a las empresas.Sin embargo, precisamente el alto consumo de energía eléctrica que requieren estas infraestructuras ha generado la molestia de la población —sobre todo aquella que vive en el ámbito rural—, lo que a su vez llevó al gobierno a frenar el desarrollo de estos sitios.El 3 de agosto, el gobernador republicano Greg Abbott se convirtió en uno de los primeros mandatarios estatales en detener la conexión al suministro eléctrico de nuevos centros de datos, y ordenó una auditoría de todos los proyectos que ya estaban instalados.La decisión responde a que la operadora estatal, ERCOT, informó que los proyectos en este sector estaban solicitando conectarse a la red estatal para consumir cerca de 400 gigavatios, la energía suficiente para abastecer toda a todo el sur de Estados Unidos.El gobierno de Abbot también anunció que revisaría, de forma retroactiva, si alguna empresa había cometido alguna infracción relacionada con el consumo de agua o con cualquier tipo de afectación medioambiental.Estas medidas y otras anunciadas por el gobernador —como la prohibición de los permisos de emisión atmosférica— terminarán a finales de 2026.Sin embargo, la gobernadora electa Gina Hinojosa tuvo como uno de sus ejes principales de su campaña "detener la invasión de los centros de datos" en el estado y advirtió que, de ganar las elecciones, no permitiría la instalación de nuevos centros hasta que la Asamblea Legislativa apruebe estipulaciones específicas para proteger a la población, "de modo que estos tengan voz y voto a la hora de decidir si los centros de datos llegan a nuestra comunidad y de qué manera".La preocupación por los centros de datos no es exclusiva de la clase política. Una encuesta de un medio occidental realizada entre posibles votantes indicó que el 42% de los entrevistados les parecía muy importante limitar la construcción de estos inmuebles.Por su parte, la Universidad de Houston publicó en octubre que el 79% de los posibles votantes estaba de acuerdo con poner límites a los centros de datos en el estado.

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