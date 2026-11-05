Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261105/que-pasara-con-los-ambiciosos-centros-de-datos-tras-la-victoria-democrata-en-texas-1175744140.html
¿Qué pasará con los ambiciosos centros de datos tras la victoria demócrata en Texas?
¿Qué pasará con los ambiciosos centros de datos tras la victoria demócrata en Texas?
Sputnik Mundo
El estado de Texas, convertido recientemente en una de las entidades más buscadas para la instalación de centros de datos, podría dar un giro drástico luego de... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T07:33+0000
2026-11-05T07:33+0000
internacional
texas
gina hinojosa
greg abbott
eeuu
sociedad
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/05/1172932432_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_171914581680576b39ff6ab8ae1d0113.jpg
Distintas empresas tecnológicas han encontrado en este estado sureño un lugar ideal para construir los centros de datos que requieren para sus operaciones, principalmente por el abundante suministro energético, los terrenos baratos y las políticas que favorecen a las empresas.Sin embargo, precisamente el alto consumo de energía eléctrica que requieren estas infraestructuras ha generado la molestia de la población —sobre todo aquella que vive en el ámbito rural—, lo que a su vez llevó al gobierno a frenar el desarrollo de estos sitios.El 3 de agosto, el gobernador republicano Greg Abbott se convirtió en uno de los primeros mandatarios estatales en detener la conexión al suministro eléctrico de nuevos centros de datos, y ordenó una auditoría de todos los proyectos que ya estaban instalados.La decisión responde a que la operadora estatal, ERCOT, informó que los proyectos en este sector estaban solicitando conectarse a la red estatal para consumir cerca de 400 gigavatios, la energía suficiente para abastecer toda a todo el sur de Estados Unidos.El gobierno de Abbot también anunció que revisaría, de forma retroactiva, si alguna empresa había cometido alguna infracción relacionada con el consumo de agua o con cualquier tipo de afectación medioambiental.Estas medidas y otras anunciadas por el gobernador —como la prohibición de los permisos de emisión atmosférica— terminarán a finales de 2026.Sin embargo, la gobernadora electa Gina Hinojosa tuvo como uno de sus ejes principales de su campaña "detener la invasión de los centros de datos" en el estado y advirtió que, de ganar las elecciones, no permitiría la instalación de nuevos centros hasta que la Asamblea Legislativa apruebe estipulaciones específicas para proteger a la población, "de modo que estos tengan voz y voto a la hora de decidir si los centros de datos llegan a nuestra comunidad y de qué manera".La preocupación por los centros de datos no es exclusiva de la clase política. Una encuesta de un medio occidental realizada entre posibles votantes indicó que el 42% de los entrevistados les parecía muy importante limitar la construcción de estos inmuebles.Por su parte, la Universidad de Houston publicó en octubre que el 79% de los posibles votantes estaba de acuerdo con poner límites a los centros de datos en el estado.
https://noticiaslatam.lat/20261104/triunfo-electoral-de-hinojosa-en-texas-no-representa-los-intereses-de-los-mexicanos-ni-de-la-1175742378.html
https://noticiaslatam.lat/20260905/casi-el-70-de-los-canadienses-se-opone-a-la-instalacion-de-grandes-centros-de-datos-para-la-ia-1174949014.html
texas
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/05/1172932432_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6563014f5656baeba052b666f3c728c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
texas, gina hinojosa, greg abbott, eeuu, sociedad, política
texas, gina hinojosa, greg abbott, eeuu, sociedad, política

¿Qué pasará con los ambiciosos centros de datos tras la victoria demócrata en Texas?

07:33 GMT 05.11.2026
© AP Photo / Mike StewartEl centro de datos Stanton Springs de Meta* en el condado de Newton, al este de Atlanta (Rusia clasificó formalmente a Meta Platforms Inc., propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, como una organización terrorista y extremista en octubre de 2022).
El centro de datos Stanton Springs de Meta* en el condado de Newton, al este de Atlanta (Rusia clasificó formalmente a Meta Platforms Inc., propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, como una organización terrorista y extremista en octubre de 2022). - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Mike Stewart
Síguenos en
El estado de Texas, convertido recientemente en una de las entidades más buscadas para la instalación de centros de datos, podría dar un giro drástico luego de la victoria de la candidata demócrata a la gubernatura del estado, Gina Hinojosa.
Distintas empresas tecnológicas han encontrado en este estado sureño un lugar ideal para construir los centros de datos que requieren para sus operaciones, principalmente por el abundante suministro energético, los terrenos baratos y las políticas que favorecen a las empresas.
Sin embargo, precisamente el alto consumo de energía eléctrica que requieren estas infraestructuras ha generado la molestia de la población —sobre todo aquella que vive en el ámbito rural—, lo que a su vez llevó al gobierno a frenar el desarrollo de estos sitios.
La demócrata Gina Hinojosa. - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
América Latina
Triunfo electoral de Hinojosa en Texas "no representa los intereses de los mexicanos ni de la comunidad latina", opina un experto
ayer, 21:35 GMT
El 3 de agosto, el gobernador republicano Greg Abbott se convirtió en uno de los primeros mandatarios estatales en detener la conexión al suministro eléctrico de nuevos centros de datos, y ordenó una auditoría de todos los proyectos que ya estaban instalados.
La decisión responde a que la operadora estatal, ERCOT, informó que los proyectos en este sector estaban solicitando conectarse a la red estatal para consumir cerca de 400 gigavatios, la energía suficiente para abastecer toda a todo el sur de Estados Unidos.
El gobierno de Abbot también anunció que revisaría, de forma retroactiva, si alguna empresa había cometido alguna infracción relacionada con el consumo de agua o con cualquier tipo de afectación medioambiental.
Estas medidas y otras anunciadas por el gobernador —como la prohibición de los permisos de emisión atmosférica— terminarán a finales de 2026.
Inteligencia artificial (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Internacional
Casi el 70% de los canadienses se opone a la instalación de grandes centros de datos para la IA
5 de septiembre, 05:16 GMT
Sin embargo, la gobernadora electa Gina Hinojosa tuvo como uno de sus ejes principales de su campaña "detener la invasión de los centros de datos" en el estado y advirtió que, de ganar las elecciones, no permitiría la instalación de nuevos centros hasta que la Asamblea Legislativa apruebe estipulaciones específicas para proteger a la población, "de modo que estos tengan voz y voto a la hora de decidir si los centros de datos llegan a nuestra comunidad y de qué manera".
La preocupación por los centros de datos no es exclusiva de la clase política. Una encuesta de un medio occidental realizada entre posibles votantes indicó que el 42% de los entrevistados les parecía muy importante limitar la construcción de estos inmuebles.
Por su parte, la Universidad de Houston publicó en octubre que el 79% de los posibles votantes estaba de acuerdo con poner límites a los centros de datos en el estado.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала