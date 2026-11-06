"72 horas de autosuficiencia": la UE recomienda a los ciudadanos prepararse para sobrevivir ante posibles catástrofes
© Foto : Inteligencia artificial"72 horas de autosuficiencia": UE recomienda a los ciudadanos prepararse para sobrevivir por sus propios medios ante posibles catástrofes (imagen creada por IA)
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Bruselas recomienda a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) estar preparados para sobrevivir de forma autónoma durante tres días en caso de emergencias. Las nuevas directrices, en las que instan a la población a no depender de la asistencia estatal durante los primeros días de una crisis, fueron publicadas en el sitio de la Comisión Europea.
"Autosuficiencia durante 72 horas: ayudar a las personas a cubrir sus necesidades básicas durante los tres primeros días de una emergencia, mientras se moviliza la ayuda pública, mediante el suministro de artículos esenciales de emergencia y la preparación de mochilas de emergencia", señala la publicación en la página web del ente.
El documento destaca que actualmente la UE se enfrenta a amenazas sin precedentes, entre ellas las tensiones geopolíticas, las interrupciones del suministro eléctrico, los riesgos para la ciberseguridad y el cambio climático, que provoca fenómenos naturales extremos.
No existe una lista cerrada de artículos que deban incluirse en el kit de emergencia familiar, ya que su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. No obstante, destacó varias categorías esenciales:
agua y alimentos no perecederos,
medicamentos y material de primeros auxilios, así como una reserva de los fármacos que se toman habitualmente,
documentos,
medios de comunicación, incluidos radios a pilas y baterías externas,
ropa de recambio adecuada a la estación del año,
artículos para necesidades específicas, teniendo en cuenta la presencia de niños y mascotas,
materiales de ocio que ayuden a aliviar el estrés psicológico.
2 de noviembre, 13:40 GMT
Las instituciones oficiales se han comprometido a reforzar la formación de la población en materia de seguridad y preparación para sobrevivir en situaciones de emergencia.
"Cuando se produce una catástrofe, las primeras horas pueden marcar la diferencia. Todos los europeos deben saber qué hacer, cómo proteger a sus familias y cómo ayudar a los demás. La preparación empieza en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Por eso ofrecemos a la ciudadanía herramientas prácticas para afrontar las crisis, al tiempo que reforzamos los sistemas de los que depende cuando se producen situaciones de emergencia", declaró Lahbib.
Los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa, agravada por las interrupciones en la logística del mercado mundial de las fuentes de energía por las tensiones en Oriente Medio.
Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
Además, en los últimos meses, el continente europeo ha sido escenario de oleadas de disturbios sociales y protestas que han dado lugar a fuertes enfrentamientos, destrozos y alteraciones en el ritmo de vida habitual de los ciudadanos.
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