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Tiendas saqueadas y escaparates destrozados: así amaneció Francia tras las protestas
Tiendas saqueadas y escaparates destrozados: así amaneció Francia tras las protestas
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A finales de septiembre, los estudiantes de secundaria franceses salieron a las calles para protestar contra los problemas del sistema educativo. Lo que... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Escaparates de boutiques destrozados, grafitis anarquistas en monumentos históricos, coches incendiados y montañas de basura en las calles: así lucen las terribles consecuencias de los disturbios en París y otras ciudades de Francia.
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Tiendas saqueadas y escaparates destrozados: así amaneció Francia tras las protestas

12:56 GMT 19.10.2026
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A finales de septiembre, los estudiantes de secundaria franceses salieron a las calles para protestar contra los problemas del sistema educativo. Lo que comenzó como un movimiento masivo para mejorar las condiciones en los centros escolares se convirtió en apenas unas semanas en una crisis de alcance nacional.
Escaparates de boutiques destrozados, grafitis anarquistas en monumentos históricos, coches incendiados y montañas de basura en las calles: así lucen las terribles consecuencias de los disturbios en París y otras ciudades de Francia.
© AP Photo / Emma Da Silva

La ola de disturbios más multitudinaria azotó el país los días 17 y 18 de octubre. Esta vez, los comercios se convirtieron en el principal objetivo.

En la foto: Jóvenes rompen el escaparate de una tienda durante los disturbios en París.

La ola de disturbios más multitudinaria azotó el país los días 17 y 18 de octubre. Esta vez, los comercios se convirtieron en el principal objetivo.En la foto: Jóvenes rompen el escaparate de una tienda durante los disturbios en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

La ola de disturbios más multitudinaria azotó el país los días 17 y 18 de octubre. Esta vez, los comercios se convirtieron en el principal objetivo.

En la foto: Jóvenes rompen el escaparate de una tienda durante los disturbios en París.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Entre los establecimientos atacados figuran grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Franprix y Monoprix, así como boutiques de lujo, bares y tiendas de cigarrillos electrónicos.

En la foto: Escaparate destrozado de una tienda Lacoste en los Campos Elíseos de París.

Entre los establecimientos atacados figuran grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Franprix y Monoprix, así como boutiques de lujo, bares y tiendas de cigarrillos electrónicos.En la foto: Escaparate destrozado de una tienda Lacoste en los Campos Elíseos de París. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stephanie Lecocq

Entre los establecimientos atacados figuran grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Franprix y Monoprix, así como boutiques de lujo, bares y tiendas de cigarrillos electrónicos.

En la foto: Escaparate destrozado de una tienda Lacoste en los Campos Elíseos de París.

© AP Photo / Emma Da Silva

En París, los participantes en los disturbios destrozaron los escaparates de varias tiendas.

En la foto: Escaparates destrozados durante los disturbios en París.

En París, los participantes en los disturbios destrozaron los escaparates de varias tiendas. En la foto: Escaparates destrozados durante los disturbios en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

En París, los participantes en los disturbios destrozaron los escaparates de varias tiendas.

En la foto: Escaparates destrozados durante los disturbios en París.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Saquearon una tienda de teléfonos y robaron productos por valor de unos 78.000 dólares.

En la foto: Maniquíes destrozados en el escaparate de una tienda en París.

Saquearon una tienda de teléfonos y robaron productos por valor de unos 78.000 dólares.En la foto: Maniquíes destrozados en el escaparate de una tienda en París. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stephanie Lecocq

Saquearon una tienda de teléfonos y robaron productos por valor de unos 78.000 dólares.

En la foto: Maniquíes destrozados en el escaparate de una tienda en París.

© AP Photo / Emma Da Silva

También fueron saqueados establecimientos de marcas de lujo como Hermès, Louis Vuitton y Dior.

En la foto: Una tienda tras los disturbios en París.

También fueron saqueados establecimientos de marcas de lujo como Hermès, Louis Vuitton y Dior.En la foto: Una tienda tras los disturbios en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

También fueron saqueados establecimientos de marcas de lujo como Hermès, Louis Vuitton y Dior.

En la foto: Una tienda tras los disturbios en París.

© AP Photo / Emma Da Silva

Los vándalos también atacaron supermercados, panaderías y bancos. Solo en París, alrededor de 1.500 comercios resultaron afectados.

En la foto: Una boutique de Louis Vuitton tras los disturbios en París.

Los vándalos también atacaron supermercados, panaderías y bancos. Solo en París, alrededor de 1.500 comercios resultaron afectados.En la foto: Una boutique de Louis Vuitton tras los disturbios en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

Los vándalos también atacaron supermercados, panaderías y bancos. Solo en París, alrededor de 1.500 comercios resultaron afectados.

En la foto: Una boutique de Louis Vuitton tras los disturbios en París.

© AP Photo / Emma Da Silva

Según el presidente de la Federación Francesa de Comercio y Distribución, Alexandre Bompard, los costes de reparación podrían ascender a cientos de millones de dólares.

En la foto: Un comercio dañado durante los disturbios en París.

Según el presidente de la Federación Francesa de Comercio y Distribución, Alexandre Bompard, los costes de reparación podrían ascender a cientos de millones de dólares.En la foto: Un comercio dañado durante los disturbios en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

Según el presidente de la Federación Francesa de Comercio y Distribución, Alexandre Bompard, los costes de reparación podrían ascender a cientos de millones de dólares.

En la foto: Un comercio dañado durante los disturbios en París.

© AP Photo / Emma Da Silva

Además de los establecimientos comerciales, varios símbolos del Estado sufrieron importantes daños.

En la foto: Grafitis en un monumento de la plaza de la República en París.

Además de los establecimientos comerciales, varios símbolos del Estado sufrieron importantes daños.En la foto: Grafitis en un monumento de la plaza de la República en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

Además de los establecimientos comerciales, varios símbolos del Estado sufrieron importantes daños.

En la foto: Grafitis en un monumento de la plaza de la República en París.

© REUTERS Abdul Saboor

Entre los edificios afectados figura el ayuntamiento de Limoges, una construcción del siglo XIX situada en el centro de Francia, ciudad conocida por su porcelana. El edificio quedó prácticamente destruido por un incendio.

En la foto: Un manifestante frente a una barricada en llamas, formada por contenedores de basura.

Entre los edificios afectados figura el ayuntamiento de Limoges, una construcción del siglo XIX situada en el centro de Francia, ciudad conocida por su porcelana. El edificio quedó prácticamente destruido por un incendio.En la foto: Un manifestante frente a una barricada en llamas, formada por contenedores de basura. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Abdul Saboor

Entre los edificios afectados figura el ayuntamiento de Limoges, una construcción del siglo XIX situada en el centro de Francia, ciudad conocida por su porcelana. El edificio quedó prácticamente destruido por un incendio.

En la foto: Un manifestante frente a una barricada en llamas, formada por contenedores de basura.

© AP Photo / Emma Da Silva

Los participantes en los disturbios también atacaron ayuntamientos desde Lille, en el norte de Francia, hasta Marsella, en el sur.

En la foto: Un automóvil incendiado en París.

Los participantes en los disturbios también atacaron ayuntamientos desde Lille, en el norte de Francia, hasta Marsella, en el sur. En la foto: Un automóvil incendiado en París. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

Los participantes en los disturbios también atacaron ayuntamientos desde Lille, en el norte de Francia, hasta Marsella, en el sur.

En la foto: Un automóvil incendiado en París.

© AP Photo / Emma Da Silva

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el 18 de octubre que "quienes destruyeron la República rendirán cuentas".

En la foto: París durante los disturbios.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el 18 de octubre que &quot;quienes destruyeron la República rendirán cuentas&quot;.En la foto: París durante los disturbios. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el 18 de octubre que "quienes destruyeron la República rendirán cuentas".

En la foto: París durante los disturbios.

© REUTERS Manon Cruz

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, informó que el 17 de octubre resultaron heridos más de 600 agentes de policía, gendarmes y bomberos, y que se detuvo a más de 2.000 personas.

En la foto: Basura en la calle tras los disturbios y los actos de vandalismo en Marsella.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, informó que el 17 de octubre resultaron heridos más de 600 agentes de policía, gendarmes y bomberos, y que se detuvo a más de 2.000 personas.En la foto: Basura en la calle tras los disturbios y los actos de vandalismo en Marsella. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Manon Cruz

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, informó que el 17 de octubre resultaron heridos más de 600 agentes de policía, gendarmes y bomberos, y que se detuvo a más de 2.000 personas.

En la foto: Basura en la calle tras los disturbios y los actos de vandalismo en Marsella.

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