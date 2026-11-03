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Nvidia pide a los centros de datos que limiten su colaboración con empresas de China, según medios
Nvidia pide a los centros de datos que limiten su colaboración con empresas de China, según medios
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La empresa estadounidense Nvidia exige a las entidades propietarias de centros de datos que limiten sus relaciones con clientes de China, según medios. Estas... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T14:25+0000
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El fabricante de chips lleva varios meses exigiendo a sus clientes que destinen el 51% de sus servicios a empresas sin vínculos con China. Estas directrices de Nvidia se han comunicado verbalmente a través de sus empleados, indica la prensa.Agrega que las nuevas medidas afectan a centros de datos de todo el mundo, no solo de Asia. No obstante, las disposiciones solo afectan a los contratos futuros, no a los acuerdos de arrendamiento ya existentes. Según una empresa singapurense proveedora de servicios en la nube, resulta difícil encontrar clientes no chinos fuera de EEUU, por lo que el cumplimiento estricto de las restricciones podría perjudicar al negocio.Nvidia ya había endurecido los criterios para seleccionar a las empresas autorizadas para adquirir sus chips más avanzados. Más de la mitad de las compañías asiáticas no superaron las verificaciones, por lo que el fabricante rechazó suministrarles sus productos ante el temor de que acabaran en manos de China, añaden los informes.La aplicación de las medidas restrictivas por parte de la empresa estadounidense también ha provocado un déficit de suministro. El conjunto de chips B300 de Nvidia, que se comercializa en todo el mundo por unos 600.000 dólares, alcanzó el mes pasado un precio de 18,5 millones de yuanes (2,8 millones de dólares) en China debido a su escasez, según medios.
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Nvidia pide a los centros de datos que limiten su colaboración con empresas de China, según medios
La empresa estadounidense Nvidia exige a las entidades propietarias de centros de datos que limiten sus relaciones con clientes de China, según medios. Estas demandas se producen en un contexto en el que Washington intenta restringir el acceso de Pekín a las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.
El fabricante de chips lleva varios meses exigiendo a sus clientes que destinen el 51% de sus servicios a empresas sin vínculos con China. Estas directrices de Nvidia se han comunicado verbalmente a través de sus empleados, indica la prensa.
Agrega que las nuevas medidas afectan a centros de datos de todo el mundo, no solo de Asia. No obstante, las disposiciones solo afectan a los contratos futuros, no a los acuerdos de arrendamiento ya existentes. Según una empresa singapurense proveedora de servicios en la nube, resulta difícil encontrar clientes no chinos fuera de EEUU, por lo que el cumplimiento estricto de las restricciones podría perjudicar al negocio.
Nvidia ya había endurecido los criterios para seleccionar a las empresas autorizadas para adquirir sus chips más avanzados. Más de la mitad de las compañías asiáticas no superaron las verificaciones, por lo que el fabricante rechazó suministrarles sus productos ante el temor de que acabaran en manos de China, añaden los informes.
La aplicación de las medidas restrictivas por parte de la empresa estadounidense también ha provocado un déficit de suministro. El conjunto de chips B300 de Nvidia, que se comercializa en todo el mundo por unos 600.000 dólares, alcanzó el mes pasado un precio de 18,5 millones de yuanes (2,8 millones de dólares) en China debido a su escasez, según medios.