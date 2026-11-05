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El 86% de los adolescentes en el mundo no se ejercita, advierte la OMS

El 86% de los adolescentes en el mundo no se ejercita, advierte la OMS

Sputnik Mundo

Un informe basado en más de 3,2 millones de jóvenes de 140 países advierte que la inactividad física adolescente no ha disminuido en 15 años. Las niñas... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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El 86% de los adolescentes de entre 11 y 17 años no alcanza los niveles recomendados de actividad física, una proporción que se mantiene sin cambios desde 2010, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo señaló que uno de cada cuatro jóvenes no realizó ningún día de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa durante la semana previa a la medición.El informe A generation missing out: global trends in adolescent physical activity 2010–2025 fue elaborado por las especialistas Fiona Bull y Juana Willumsen, con datos de 389 encuestas poblacionales en 140 países. El análisis comprende a más de 3,2 millones de adolescentes y representa cerca del 60% de la población juvenil mundial.La OMS considera un día activo aquel en el que una persona acumula al menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa, incluidos los desplazamientos, las clases de educación física y el ejercicio durante el tiempo libre. Bajo este criterio, solo el 14% de los jóvenes completó los siete días recomendados, mientras que el promedio mundial fue de 2,7 días.En cifras absolutas, alrededor de 240 millones de adolescentes no registraron ningún día con al menos 60 minutos de actividad física. El organismo subrayó que este grupo no debe confundirse con el 86% que no cumple la recomendación de ejercitarse los siete días de la semana. La actividad regular favorece la salud física y mental, el aprendizaje, la autoestima y la prevención de enfermedades no transmisibles.La desigualdad de género figura entre los principales hallazgos: en 2025, el 28% de las adolescentes no tuvo ningún día activo, frente al 22% de los varones. La OMS atribuyó esta diferencia a obstáculos sociales, culturales y físicos, como normas que desalientan la participación femenina en el deporte, espacios públicos inseguros y menor acceso a instalaciones y programas adecuados.El estudio también identificó diferencias superiores a 36 puntos porcentuales entre países: la proporción de adolescentes sin ningún día activo oscila entre el 4% y más del 40%. Para la organización, los resultados demuestran que es posible mejorar los niveles de actividad mediante políticas sostenidas, entornos que faciliten el movimiento y programas que incorporen el ejercicio como una prioridad más allá del sector sanitario.La tendencia actual pone en riesgo el cumplimiento del Plan de acción global sobre actividad física 2018-2030, que estableció una reducción relativa del 15% en la inactividad respecto a 2010. Para alcanzar esa meta, la proporción de adolescentes que no cumple los siete días recomendados tendría que disminuir del 86% al 73% en 2030; sin cambios en las políticas, las proyecciones apuntan a que permanecerá prácticamente igual.Ante este panorama, la OMS planteó cuatro prioridades: coordinar las políticas de salud, educación, transporte y urbanismo; eliminar las barreras que limitan la participación de las niñas; facilitar el acceso a programas para jóvenes con menos oportunidades, incluidos aquellos con discapacidad; y mejorar los sistemas de medición. También pidió garantizar educación física inclusiva, crear espacios seguros y accesibles e incorporar a los adolescentes en el diseño de las políticas que afectan su actividad cotidiana.

https://noticiaslatam.lat/20170606/salud-enfermedad-europa-adolescencia-1069750558.html

https://noticiaslatam.lat/20250911/la-obesidad-en-ninos-y-adolescentes-en-mexico-alcanza-un-nivel-del-18-1166360100.html

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