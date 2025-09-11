Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250911/la-obesidad-en-ninos-y-adolescentes-en-mexico-alcanza-un-nivel-del-18-1166360100.html
La obesidad en niños y adolescentes en México alcanza un nivel del 18%
La obesidad en niños y adolescentes en México alcanza un nivel del 18%
Sputnik Mundo
Un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que la cifra de menores con sobrepeso excesivo en el país norteamericano... 11.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-11T07:45+0000
2025-09-11T07:45+0000
américa latina
méxico
unicef
obesidad
obesidad infantil
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/10/1149793713_0:151:1599:1050_1920x0_80_0_0_fc303482cc51ec010501baf87f5240d3.jpg
De acuerdo al documento, la principal causa de esta problemática radica en que el 40% de las calorías consumidas por niños y adolescentes en México provienen de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ya que son de fácil acceso y bajo costo.El informe también subraya que la obesidad se ha posicionado por primera vez a nivel global como la forma más común de malnutrición en jóvenes, superando a la desnutrición. UNICEF México atribuye este fenómeno a los denominados "ambientes obesogénicos", que promueven el consumo de alimentos poco saludables en la mayoría de la población y se promocionan de manera "agresiva" en medios y tiendas.En ese sentido, Unicef advierte que la cifra de menores obesos en México está por encima del promedio en América Latina, que es de 16%, también en alza.Además, el trabajo advierte sobre las graves consecuencias económicas que la obesidad podría generar en México. Se estima que, si no se toman medidas efectivas, el país podría enfrentar un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares entre los años 2025 y 2090. Esta cifra resalta la urgente necesidad de abordar el problema no solo desde una perspectiva de salud pública, sino también como un factor crucial para la sostenibilidad económica a largo plazo.Vale recordar que el Gobierno mexicano ha puesto en marcha en los últimos años varias iniciativas para combatir este problema, incluyendo un nuevo etiquetado de alimentos que advierte sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas. Además, se ha anunciado recientemente un nuevo aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y se han establecido restricciones en la publicidad dirigida a menores de edad, con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que contribuyen al aumento de peso en la población infantil y juvenil.
https://noticiaslatam.lat/20240914/obesidad-e-hipertension-a-gran-escala-la-ultima-encuesta-de-salud-prende-alertas-en-mexico--1157311980.html
https://noticiaslatam.lat/20250909/1166318142.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/10/1149793713_0:1:1599:1200_1920x0_80_0_0_7ea42835075fceed2ef666826122dddf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, unicef, obesidad, obesidad infantil
méxico, unicef, obesidad, obesidad infantil

La obesidad en niños y adolescentes en México alcanza un nivel del 18%

07:45 GMT 11.09.2025
© FotoEtiquetado frontal de alimentos
Etiquetado frontal de alimentos - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2025
© Foto
Síguenos en
Un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que la cifra de menores con sobrepeso excesivo en el país norteamericano, correspondiente al año 2022, se duplicó en relación con el año 2000.
De acuerdo al documento, la principal causa de esta problemática radica en que el 40% de las calorías consumidas por niños y adolescentes en México provienen de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ya que son de fácil acceso y bajo costo.
Obesidad en México - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2024
América Latina
Obesidad e hipertensión a gran escala: la última encuesta de salud prende alertas en México
14 de septiembre 2024, 02:43 GMT
El informe también subraya que la obesidad se ha posicionado por primera vez a nivel global como la forma más común de malnutrición en jóvenes, superando a la desnutrición. UNICEF México atribuye este fenómeno a los denominados "ambientes obesogénicos", que promueven el consumo de alimentos poco saludables en la mayoría de la población y se promocionan de manera "agresiva" en medios y tiendas.

En ese sentido, Unicef advierte que la cifra de menores obesos en México está por encima del promedio en América Latina, que es de 16%, también en alza.

Además, el trabajo advierte sobre las graves consecuencias económicas que la obesidad podría generar en México. Se estima que, si no se toman medidas efectivas, el país podría enfrentar un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares entre los años 2025 y 2090. Esta cifra resalta la urgente necesidad de abordar el problema no solo desde una perspectiva de salud pública, sino también como un factor crucial para la sostenibilidad económica a largo plazo.
México utilizará impuestos a cigarros y refrescos para crear un fondo de salud - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2025
México utilizará impuestos a cigarros y refrescos para crear un fondo de salud
9 de septiembre, 21:40 GMT
Vale recordar que el Gobierno mexicano ha puesto en marcha en los últimos años varias iniciativas para combatir este problema, incluyendo un nuevo etiquetado de alimentos que advierte sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas.

Además, se ha anunciado recientemente un nuevo aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y se han establecido restricciones en la publicidad dirigida a menores de edad, con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que contribuyen al aumento de peso en la población infantil y juvenil.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала