https://noticiaslatam.lat/20261104/trump-dice-que-esta-dispuesto-a-aceptar-los-resultados-de-elecciones-intermedias-en-eeuu-1175732837.html
Trump dice que está dispuesto a aceptar los resultados de elecciones intermedias en EEUU
Trump dice que está dispuesto a aceptar los resultados de elecciones intermedias en EEUU
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que admitirá los datos finales de la contienda electoral de medio término, realizada este 3 de... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T04:16+0000
2026-11-04T04:16+0000
2026-11-04T04:16+0000
internacional
política
donald trump
eeuu
elecciones
partido demócrata (eeuu)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/15/1174362159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b50585576ffe2c0229898a6613d1d62.jpg
Previamente, el mandatario estadounidense comentó en Truth Social que si él hubiera figurado en la boleta electoral "habríamos ganado por una victoria aplastante".Hasta este momento, el Partido Demócrata cuenta actualmente con ventaja en los comicios, donde aventajan tanto en el Senado (cámara alta) como en la Cámara de Representantes.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/15/1174362159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec5cee39b063a696d30606974b054db.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, donald trump, eeuu, elecciones, partido demócrata (eeuu)
política, donald trump, eeuu, elecciones, partido demócrata (eeuu)
Trump dice que está dispuesto a aceptar los resultados de elecciones intermedias en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que admitirá los datos finales de la contienda electoral de medio término, realizada este 3 de noviembre.
"Estoy totalmente dispuesto a aceptar los resultados (...). Trabajaremos con los demócratas, y esperamos con interés trabajar con ellos, ya sabe", aseguró ante un medio occidental.
Previamente, el mandatario estadounidense comentó en Truth Social que
si él hubiera figurado en la boleta electoral "habríamos ganado por una victoria aplastante".
Hasta este momento,
el Partido Demócrata cuenta actualmente con ventaja en los comicios
, donde aventajan tanto en el Senado (cámara alta) como en la Cámara de Representantes.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar