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Trump dice que está dispuesto a aceptar los resultados de elecciones intermedias en EEUU
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que admitirá los datos finales de la contienda electoral de medio término, realizada este 3 de... 04.11.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el mandatario estadounidense comentó en Truth Social que si él hubiera figurado en la boleta electoral "habríamos ganado por una victoria aplastante".Hasta este momento, el Partido Demócrata cuenta actualmente con ventaja en los comicios, donde aventajan tanto en el Senado (cámara alta) como en la Cámara de Representantes.
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Trump dice que está dispuesto a aceptar los resultados de elecciones intermedias en EEUU

04:16 GMT 04.11.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que admitirá los datos finales de la contienda electoral de medio término, realizada este 3 de noviembre.

"Estoy totalmente dispuesto a aceptar los resultados (...). Trabajaremos con los demócratas, y esperamos con interés trabajar con ellos, ya sabe", aseguró ante un medio occidental.

Previamente, el mandatario estadounidense comentó en Truth Social que si él hubiera figurado en la boleta electoral "habríamos ganado por una victoria aplastante".
Hasta este momento, el Partido Demócrata cuenta actualmente con ventaja en los comicios, donde aventajan tanto en el Senado (cámara alta) como en la Cámara de Representantes.
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