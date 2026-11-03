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La batalla por el Congreso: ¿qué cambiará en la política exterior de Trump si los demócratas toman el poder?

La batalla por el Congreso: ¿qué cambiará en la política exterior de Trump si los demócratas toman el poder?

Sputnik Mundo

La actual mayoría del Partido Republicano, que mantiene tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, podría perderse en ambas Cámaras del Congreso y... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik habló con expertos de distintos ámbitos para comprender mejor qué esperar de las próximas elecciones de medio mandato.¿Con las manos atadas?Si los demócratas logran recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, tendrán herramientas para limitar la financiación de la guerra contra Irán y la ayuda militar a Israel por parte de la Administración Trump. Además, podrán obligar a la Casa Blanca a reanudar el apoyo a Zelenski, afirmó a Sputnik el exjuez Andrew Napolitano.Según explicó, el Congreso puede forzar al mandatario a financiar iniciativas en las que no tiene intención de invertir.Asimismo, subrayó que, si Trump se niega a cumplir esa exigencia, existen fallos de la Corte Suprema que permitirían al Congreso "imponer su voluntad".Al mismo tiempo, el experto considera que una nueva ola de "investigaciones interminables" podría distraer al presidente de la agenda de política exterior y dificultar considerablemente su labor en el ámbito internacional.Obstáculos a cada paso y parálisis políticaEn su opinión, los demócratas podrían incluir en su agenda una escalada de la confrontación con China en torno a Taiwán. Si obtienen la mayoría en el Congreso, intentarán "poner obstáculos a la Administración Trump a cada paso", mientras que la Casa Blanca responderá con contramedidas y amenazas, lo que podría elevar las tensiones "hasta un punto de ebullición".Lazare vincula esta dinámica con la estructura del sistema político estadounidense, en el que incluso pequeños grupos de congresistas pueden bloquear la toma de decisiones. A su juicio, los mecanismos de separación de poderes y de controles y contrapesos, concebidos para evitar la concentración del poder, se utilizan cada vez más como instrumentos de confrontación entre partidos, lo que provoca una "parálisis política".El experto sitúa los orígenes de la actual división en las consecuencias del escándalo Watergate, la derrota de EEUU en Vietnam y las políticas económicas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.¿Seguirá Washington por el mismo camino?El exmilitar destacó el acercamiento de la Administración Trump a Moscú como una de las escasas señales positivas en la política exterior de Washington. Sin embargo, advirtió que esta iniciativa se enfrenta a la oposición de determinados sectores dentro de EEUU, así como de los líderes europeos y Ucrania.En su análisis, la guerra contra Irán, el respaldo a las operaciones militares israelíes en Gaza y el conflicto en Yemen han colocado a Asia Sudoccidental al borde del colapso, mientras que EEUU y Occidente se exponen a un importante coste reputacional. Rasmussen considera que un cambio de rumbo exige transformaciones estructurales en el Ejecutivo estadounidense, el Congreso y el sistema de alianzas de Washington.Sobre Ucrania, el experto planteó que EEUU debe reconocer las causas de fondo del conflicto, descartar la perspectiva de su incorporación a la OTAN, garantizar constitucionalmente su neutralidad, reconocer las nuevas fronteras y restablecer los vínculos de cooperación. También defendió los proyectos económicos conjuntos como instrumento para avanzar hacia una solución.La política interior en vez de la exteriorEs poco probable que las elecciones de medio mandato al Congreso estadounidense determinen la política exterior del país, indica el analista militar y exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines estadounidense Scott Ritter. Según él, no existe una política exterior consensuada.En particular, continúa, se centrarán en promover un juicio político contra el presidente republicano.En cuanto a Oriente Medio, toda la atención estará puesta en cómo reducir los costos energéticos, que se han disparado tras "la fallida guerra" contra Irán.Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar —se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.La organización Decision Desk HQ sostuvo hace apenas unos días que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán.Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.

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