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La batalla por el Congreso: ¿qué cambiará en la política exterior de Trump si los demócratas toman el poder?
La batalla por el Congreso: ¿qué cambiará en la política exterior de Trump si los demócratas toman el poder?
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La actual mayoría del Partido Republicano, que mantiene tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, podría perderse en ambas Cámaras del Congreso y... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T12:42+0000
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Sputnik habló con expertos de distintos ámbitos para comprender mejor qué esperar de las próximas elecciones de medio mandato.¿Con las manos atadas?Si los demócratas logran recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, tendrán herramientas para limitar la financiación de la guerra contra Irán y la ayuda militar a Israel por parte de la Administración Trump. Además, podrán obligar a la Casa Blanca a reanudar el apoyo a Zelenski, afirmó a Sputnik el exjuez Andrew Napolitano.Según explicó, el Congreso puede forzar al mandatario a financiar iniciativas en las que no tiene intención de invertir.Asimismo, subrayó que, si Trump se niega a cumplir esa exigencia, existen fallos de la Corte Suprema que permitirían al Congreso "imponer su voluntad".Al mismo tiempo, el experto considera que una nueva ola de "investigaciones interminables" podría distraer al presidente de la agenda de política exterior y dificultar considerablemente su labor en el ámbito internacional.Obstáculos a cada paso y parálisis políticaEn su opinión, los demócratas podrían incluir en su agenda una escalada de la confrontación con China en torno a Taiwán. Si obtienen la mayoría en el Congreso, intentarán "poner obstáculos a la Administración Trump a cada paso", mientras que la Casa Blanca responderá con contramedidas y amenazas, lo que podría elevar las tensiones "hasta un punto de ebullición".Lazare vincula esta dinámica con la estructura del sistema político estadounidense, en el que incluso pequeños grupos de congresistas pueden bloquear la toma de decisiones. A su juicio, los mecanismos de separación de poderes y de controles y contrapesos, concebidos para evitar la concentración del poder, se utilizan cada vez más como instrumentos de confrontación entre partidos, lo que provoca una "parálisis política".El experto sitúa los orígenes de la actual división en las consecuencias del escándalo Watergate, la derrota de EEUU en Vietnam y las políticas económicas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.¿Seguirá Washington por el mismo camino?El exmilitar destacó el acercamiento de la Administración Trump a Moscú como una de las escasas señales positivas en la política exterior de Washington. Sin embargo, advirtió que esta iniciativa se enfrenta a la oposición de determinados sectores dentro de EEUU, así como de los líderes europeos y Ucrania.En su análisis, la guerra contra Irán, el respaldo a las operaciones militares israelíes en Gaza y el conflicto en Yemen han colocado a Asia Sudoccidental al borde del colapso, mientras que EEUU y Occidente se exponen a un importante coste reputacional. Rasmussen considera que un cambio de rumbo exige transformaciones estructurales en el Ejecutivo estadounidense, el Congreso y el sistema de alianzas de Washington.Sobre Ucrania, el experto planteó que EEUU debe reconocer las causas de fondo del conflicto, descartar la perspectiva de su incorporación a la OTAN, garantizar constitucionalmente su neutralidad, reconocer las nuevas fronteras y restablecer los vínculos de cooperación. También defendió los proyectos económicos conjuntos como instrumento para avanzar hacia una solución.La política interior en vez de la exteriorEs poco probable que las elecciones de medio mandato al Congreso estadounidense determinen la política exterior del país, indica el analista militar y exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines estadounidense Scott Ritter. Según él, no existe una política exterior consensuada.En particular, continúa, se centrarán en promover un juicio político contra el presidente republicano.En cuanto a Oriente Medio, toda la atención estará puesta en cómo reducir los costos energéticos, que se han disparado tras "la fallida guerra" contra Irán.Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar —se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.La organización Decision Desk HQ sostuvo hace apenas unos días que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán.Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.
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La batalla por el Congreso: ¿qué cambiará en la política exterior de Trump si los demócratas toman el poder?
La actual mayoría del Partido Republicano, que mantiene tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, podría perderse en ambas Cámaras del Congreso y pasar a manos del Partido Demócrata, según las previsiones. Analistas explican cómo una eventual mayoría demócrata podría repercutir en la política exterior de Washington.
Sputnik habló con expertos de distintos ámbitos para comprender mejor qué esperar de las próximas elecciones de medio mandato.
Si los demócratas logran recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, tendrán herramientas para limitar la financiación de la guerra contra Irán y la ayuda militar a Israel por parte de la Administración Trump. Además, podrán obligar a la Casa Blanca a reanudar el apoyo a Zelenski, afirmó a Sputnik el exjuez Andrew Napolitano.
"El Congreso tiene la facultad de controlar el gasto público, y esa potestad funciona en ambos sentidos. Puede limitar la forma en que el presidente gasta el dinero, pero también puede obligarlo a asignar fondos", señaló el ahora periodista estadounidense y experto en cuestiones jurídicas.
Según explicó, el Congreso puede forzar al mandatario a financiar iniciativas en las que no tiene intención de invertir.
"Por ejemplo, enviar más dinero al régimen más corrupto del planeta: el de Kiev", precisó Napolitano.
Asimismo, subrayó que, si Trump se niega a cumplir esa exigencia, existen fallos de la Corte Suprema que permitirían al Congreso "imponer su voluntad".
Al mismo tiempo, el experto considera que una nueva ola de "investigaciones interminables" podría distraer al presidente de la agenda de política exterior y dificultar considerablemente su labor en el ámbito internacional.
Obstáculos a cada paso y parálisis política
"Estoy seguro de que habrá más inestabilidad, no menos", pronosticó el historiador constitucional y analista político estadounidense Dan Lazare, al analizar la posibilidad de que los demócratas obtengan el control de una de las Cámaras del Congreso.
En su opinión, los demócratas podrían incluir en su agenda una escalada de la confrontación con China en torno a Taiwán. Si obtienen la mayoría en el Congreso, intentarán "poner obstáculos a la Administración Trump a cada paso", mientras que la Casa Blanca responderá con contramedidas y amenazas, lo que podría elevar las tensiones "hasta un punto de ebullición".
Lazare vincula esta dinámica con la estructura del sistema político estadounidense, en el que incluso pequeños grupos de congresistas pueden bloquear la toma de decisiones. A su juicio, los mecanismos de separación de poderes y de controles y contrapesos, concebidos para evitar la concentración del poder, se utilizan cada vez más como instrumentos de confrontación entre partidos, lo que provoca una "parálisis política".
El experto sitúa los orígenes de la actual división en las consecuencias del escándalo Watergate, la derrota de EEUU en Vietnam y las políticas económicas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
¿Seguirá Washington por el mismo camino?
"Hay intereses influyentes que siguen promoviendo los conflictos, desde grupos de presión hasta círculos geopolíticos y financieros", vaticinó el teniente coronel retirado del Ejército estadounidense, Earl Rasmussen.
El exmilitar destacó el acercamiento de la Administración Trump a Moscú como una de las escasas señales positivas en la política exterior de Washington. Sin embargo, advirtió que esta iniciativa se enfrenta a la oposición de determinados sectores dentro de EEUU, así como de los líderes europeos y Ucrania.
En su análisis, la guerra contra Irán, el respaldo a las operaciones militares israelíes en Gaza y el conflicto en Yemen han colocado a Asia Sudoccidental al borde del colapso, mientras que EEUU y Occidente se exponen a un importante coste reputacional. Rasmussen considera que un cambio de rumbo exige transformaciones estructurales en el Ejecutivo estadounidense, el Congreso y el sistema de alianzas de Washington.
Sobre Ucrania, el experto planteó que EEUU debe reconocer las causas de fondo del conflicto, descartar la perspectiva de su incorporación a la OTAN, garantizar constitucionalmente su neutralidad, reconocer las nuevas fronteras y restablecer los vínculos de cooperación. También defendió los proyectos económicos conjuntos como instrumento para avanzar hacia una solución.
La política interior en vez de la exterior
Es poco probable que las elecciones de medio mandato al Congreso estadounidense determinen la política exterior del país, indica el analista militar y exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines estadounidense Scott Ritter. Según él, no existe una política exterior consensuada.
"Los demócratas no tienen una agenda de política exterior más amplia. Su principal programa político se centra en la política interna y en tomar represalias contra Donald Trump", afirma.
En particular, continúa, se centrarán en promover un juicio político contra el presidente republicano.
"El presidente puede sobrevivir a un proceso de destitución. Ya lo ha demostrado dos veces", recuerda Ritter.
En cuanto a Oriente Medio, toda la atención estará puesta en cómo reducir los costos energéticos, que se han disparado tras "la fallida guerra" contra Irán.
Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar
—se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado
, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.
La organización Decision Desk HQ sostuvo hace apenas unos días que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas
que se votarán.
Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada
, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.
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