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"Es como separar la corteza del árbol": Occidente no logrará separar a Ucrania de Rusia, considera un experto
"Es como separar la corteza del árbol": Occidente no logrará separar a Ucrania de Rusia, considera un experto
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Los países occidentales intentan perjudicar a Rusia y alejarla de Ucrania, incluso a costa de sus propios intereses, declara a Sputnik el vicepresidente de la... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T09:34+0000
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Así, el Reino Unido, donde los primeros ministros se suceden antes de agotar sus mandatos, atraviesa una crisis política, mientras que Francia afronta una crisis económica, explica. Sin embargo, "a pesar del déficit colosal y de la enorme deuda, sigue intentando aparentar fortaleza y, al mismo tiempo, anuncia grandes sumas de ayuda a Ucrania", señala el experto.El odio hacia el país euroasiático también se percibe en otros países, entre ellos Polonia y Finlandia, añade.
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"Es como separar la corteza del árbol": Occidente no logrará separar a Ucrania de Rusia, considera un experto
Los países occidentales intentan perjudicar a Rusia y alejarla de Ucrania, incluso a costa de sus propios intereses, declara a Sputnik el vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Consejo de Transición de Malí, Fousseynou Ouattara. Sin embargo, esta política les hace más daño a ellos, mientras que Rusia resistirá, opina.
"Para alguien como yo, que ha vivido tanto en Rusia como en Ucrania, separar a Ucrania de Rusia es como separar la corteza del árbol", subraya.
Así, el Reino Unido, donde los primeros ministros se suceden antes de agotar sus mandatos, atraviesa una crisis política, mientras que Francia afronta una crisis económica, explica. Sin embargo, "a pesar del déficit colosal y de la enorme deuda, sigue intentando aparentar fortaleza y, al mismo tiempo, anuncia grandes sumas de ayuda a Ucrania", señala el experto.
"Y sabemos que todo esto no se hace por el bienestar de los ucranianos, sino, ante todo, para perjudicar a Rusia", afirma Ouattara.
El odio hacia el país euroasiático también se percibe en otros países, entre ellos Polonia y Finlandia, añade.
"Estoy convencido de que dentro de cinco o 10 años todo esto será un mal recuerdo y Rusia resistirá", concluye.