https://noticiaslatam.lat/20261028/politicas-equivocadas-el-enviado-especial-de-putin-retrata-la-politica-europea-como-una-carrera-de-1175640194.html
"Políticas equivocadas": el enviado especial de Putin retrata la política europea como una carrera de NASCAR que termina en desastre
"Políticas equivocadas": el enviado especial de Putin retrata la política europea como una carrera de NASCAR que termina en desastre
Sputnik Mundo
Los países europeos que están sufriendo deben encontrar la forma de poner fin a sus políticas equivocadas, afirmó el enviado especial del mandatario ruso... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T17:55+0000
2026-10-28T17:55+0000
2026-10-28T17:55+0000
internacional
kiril dmítriev
🌍 europa
rusia
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1c/1175641750_0:83:1531:944_1920x0_80_0_0_c8e0e742fbdd0f59431f859182363d01.png
Dmítriev acompañó su publicación con un video de una carrera de la NASCAR Cup Series. En las imágenes se observa cómo uno de los autos choca contra un muro y provoca un accidente en el que se ven involucrados varios vehículos más. Finalmente, el mismo automóvil cruza la línea de meta volcado y deslizándose sobre su propio techo a gran velocidad.Anteriormente, Dmítriev afirmó que Europa avanza hacia su propia destrucción porque sus burócratas se niegan a corregir los errores catastróficos que han cometido en materia de migración, energía y fomento de las guerras. El alto funcionario hizo estas declaraciones al comentar un video de una entrevista con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que este abordó los intentos de la Unión Europea de buscar culpables fuera de sus propias filas.Por su parte, Putin señaló anteriormente que las élites europeas atemorizan a su población con una supuesta amenaza procedente de Moscú, pese a que Rusia no tiene motivos para entrar en conflicto con Europa. Según el mandatario ruso, las cuestiones fundamentales quedaron resueltas tras la Segunda Guerra Mundial.Recientemente, el empresario estadounidense Elon Musk calificó a los europeos y a los neoconservadores de "instigadores de guerras sedientos de sangre". El multimillonario hizo este comentario en respuesta a una publicación en X en la que un usuario los acusaba de querer prolongar el conflicto en Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20261022/europa-se-encuentra-actualmente-sumida-en-una-profunda-crisis-energetica-destaca-el-enviado-1175553354.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1c/1175641750_82:0:1451:1027_1920x0_80_0_0_00e4caa0e80f79b91413ceaf01f1a333.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiril dmítriev, 🌍 europa, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
kiril dmítriev, 🌍 europa, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
"Políticas equivocadas": el enviado especial de Putin retrata la política europea como una carrera de NASCAR que termina en desastre
Los países europeos que están sufriendo deben encontrar la forma de poner fin a sus políticas equivocadas, afirmó el enviado especial del mandatario ruso, Kiril Dmítriev. Comparó así la política de los países europeos con el desenlace de una carrera de NASCAR en la que varios autos terminan destrozados.
Dmítriev acompañó su publicación con un video de una carrera de la NASCAR Cup Series. En las imágenes se observa cómo uno de los autos choca contra un muro y provoca un accidente en el que se ven involucrados varios vehículos más. Finalmente, el mismo automóvil cruza la línea de meta volcado y deslizándose sobre su propio techo a gran velocidad.
"Los países europeos que están sufriendo deben encontrar la manera de poner fin a sus políticas equivocadas, (tal como los coches de NASCAR accidentados cruzan aquí la línea de meta)", escribió Dmítriev en la red social X.
Anteriormente, Dmítriev afirmó que Europa avanza hacia su propia destrucción porque sus burócratas se niegan a corregir los errores catastróficos que han cometido en materia de migración, energía y fomento de las guerras. El alto funcionario hizo estas declaraciones al comentar un video de una entrevista con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que este abordó los intentos de la Unión Europea de buscar culpables fuera de sus propias filas.
"En lugar de eso, los euroburócratas prefieren eludir su responsabilidad y culpar a EEUU y Rusia", escribió el enviado especial.
Por su parte, Putin señaló anteriormente que las élites europeas atemorizan a su población con una supuesta amenaza procedente de Moscú, pese a que Rusia no tiene motivos para entrar en conflicto con Europa. Según el mandatario ruso, las cuestiones fundamentales quedaron resueltas tras la Segunda Guerra Mundial.
Recientemente, el empresario estadounidense Elon Musk calificó a los europeos y a los neoconservadores de "instigadores de guerras sedientos de sangre". El multimillonario hizo este comentario en respuesta a una publicación en X en la que un usuario los acusaba de querer prolongar el conflicto en Ucrania.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.