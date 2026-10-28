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"Políticas equivocadas": el enviado especial de Putin retrata la política europea como una carrera de NASCAR que termina en desastre

"Políticas equivocadas": el enviado especial de Putin retrata la política europea como una carrera de NASCAR que termina en desastre

Sputnik Mundo

Los países europeos que están sufriendo deben encontrar la forma de poner fin a sus políticas equivocadas, afirmó el enviado especial del mandatario ruso... 28.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-28T17:55+0000

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Dmítriev acompañó su publicación con un video de una carrera de la NASCAR Cup Series. En las imágenes se observa cómo uno de los autos choca contra un muro y provoca un accidente en el que se ven involucrados varios vehículos más. Finalmente, el mismo automóvil cruza la línea de meta volcado y deslizándose sobre su propio techo a gran velocidad.Anteriormente, Dmítriev afirmó que Europa avanza hacia su propia destrucción porque sus burócratas se niegan a corregir los errores catastróficos que han cometido en materia de migración, energía y fomento de las guerras. El alto funcionario hizo estas declaraciones al comentar un video de una entrevista con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que este abordó los intentos de la Unión Europea de buscar culpables fuera de sus propias filas.Por su parte, Putin señaló anteriormente que las élites europeas atemorizan a su población con una supuesta amenaza procedente de Moscú, pese a que Rusia no tiene motivos para entrar en conflicto con Europa. Según el mandatario ruso, las cuestiones fundamentales quedaron resueltas tras la Segunda Guerra Mundial.Recientemente, el empresario estadounidense Elon Musk calificó a los europeos y a los neoconservadores de "instigadores de guerras sedientos de sangre". El multimillonario hizo este comentario en respuesta a una publicación en X en la que un usuario los acusaba de querer prolongar el conflicto en Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20261022/europa-se-encuentra-actualmente-sumida-en-una-profunda-crisis-energetica-destaca-el-enviado-1175553354.html

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