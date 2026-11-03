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"Una vergüenza en el mundo actual": Lukashenko cuestiona las acciones de EEUU en Venezuela
"Una vergüenza en el mundo actual": Lukashenko cuestiona las acciones de EEUU en Venezuela
Sputnik Mundo
El secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de militares estadounidenses fue una "vergüenza", señaló el mandatario de Bielorrusia... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T16:07+0000
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Según el mandatario bielorruso, el actual reparto del mundo responde, ante todo, a "la lucha por los recursos y a una competencia irresponsable". Como ejemplo, mencionó a Venezuela, que cuenta con importantes reservas de petróleo, y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber mostrado abiertamente, a su juicio, las verdaderas razones de lo que está ocurriendo.Lukashenko reveló que, antes del secuestro de Maduro, él mismo había participado, con la mediación de la parte estadounidense, en el proceso de negociaciones en torno a Venezuela. Subrayó que los problemas existentes, incluidos los relacionados con la cooperación petrolera, podían haberse resuelto sin secuestrar al jefe de Estado ni recurrir al uso de la fuerza.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
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"Una vergüenza en el mundo actual": Lukashenko cuestiona las acciones de EEUU en Venezuela
El secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de militares estadounidenses fue una "vergüenza", señaló el mandatario de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. Agregó que lo ocurrido es una muestra evidente de la lucha por los recursos mundiales.
Según el mandatario bielorruso, el actual reparto del mundo responde, ante todo, a "la lucha por los recursos y a una competencia irresponsable". Como ejemplo, mencionó a Venezuela, que cuenta con importantes reservas de petróleo, y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber mostrado abiertamente, a su juicio, las verdaderas razones de lo que está ocurriendo.
Lukashenko reveló que, antes del secuestro de Maduro, él mismo había participado, con la mediación de la parte estadounidense, en el proceso de negociaciones en torno a Venezuela. Subrayó que los problemas existentes, incluidos los relacionados con la cooperación petrolera, podían haberse resuelto sin secuestrar al jefe de Estado ni recurrir al uso de la fuerza.
"Podría contarles muchas cosas sobre Venezuela. (...) Y se podían haber resuelto todos los problemas, incluidos los relacionados con el petróleo, sin toda esta tontería, sin secuestrar al presidente. Eso es una vergüenza en el mundo actual", afirmó durante la IV Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela
, secuestró a Maduro y a su esposa
, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.
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