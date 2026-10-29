Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261029/delcy-rodriguez-se-pronuncia-sobre-la-situacion-en-torno-a-las-elecciones-en-venezuela-1175665419.html
Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela
Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela
Sputnik Mundo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló cuándo se celebrarán las elecciones en el país durante un discurso dirigido a la nación. Los... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T18:24+0000
2026-10-29T18:29+0000
américa latina
política
delcy rodríguez
venezuela
elecciones
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161645227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37390e4a47673f0ff7aac82f9655208f.jpg
Los procesos electorales previstos en la Carta Magna se celebrarán una vez renovado el Consejo Nacional Electoral, explicó la mandataria actual del país sudamericano.Rodríguez ha afirmado en varias ocasiones que está trabajando para que Venezuela "esté lista y preparada" para celebrar comicios.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
https://noticiaslatam.lat/20261028/trump-afirma-que-pronto-venezuela-podria-convertirse-en-el-estado-51-de-eeuu-1175628311.html
venezuela
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161645227_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d549ad13d021d117d179e725155bdd53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, delcy rodríguez, venezuela, elecciones, 🌎 américa
política, delcy rodríguez, venezuela, elecciones, 🌎 américa

Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela

18:24 GMT 29.10.2026 (actualizado: 18:29 GMT 29.10.2026)
© AP Photo / Ariana CubillosDelcy Rodríguez
Delcy Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Síguenos en
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló cuándo se celebrarán las elecciones en el país durante un discurso dirigido a la nación. Los comicios tendrán lugar como lo estable la Constitución, aseguró, precisando que se realizarán una vez se hayan llevado a cabo las reformas necesarias en el Consejo Nacional Electoral.

"Muchos se preguntan por los plazos electorales. Ya lo he dicho: habrá elecciones, todas las que establece nuestra Constitución", declaró ante la prensa.

Los procesos electorales previstos en la Carta Magna se celebrarán una vez renovado el Consejo Nacional Electoral, explicó la mandataria actual del país sudamericano.

Rodríguez ha afirmado en varias ocasiones que está trabajando para que Venezuela "esté lista y preparada" para celebrar comicios.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.
El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
Internacional
Trump afirma que pronto Venezuela podría convertirse en "el estado 51 de EEUU"
ayer, 02:54 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала