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Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela
Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló cuándo se celebrarán las elecciones en el país durante un discurso dirigido a la nación. Los... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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Los procesos electorales previstos en la Carta Magna se celebrarán una vez renovado el Consejo Nacional Electoral, explicó la mandataria actual del país sudamericano.Rodríguez ha afirmado en varias ocasiones que está trabajando para que Venezuela "esté lista y preparada" para celebrar comicios.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
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Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la situación en torno a las elecciones en Venezuela
18:24 GMT 29.10.2026 (actualizado: 18:29 GMT 29.10.2026)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló cuándo se celebrarán las elecciones en el país durante un discurso dirigido a la nación. Los comicios tendrán lugar como lo estable la Constitución, aseguró, precisando que se realizarán una vez se hayan llevado a cabo las reformas necesarias en el Consejo Nacional Electoral.
"Muchos se preguntan por los plazos electorales. Ya lo he dicho: habrá elecciones, todas las que establece nuestra Constitución", declaró ante la prensa.
Los procesos electorales previstos en la Carta Magna se celebrarán una vez renovado el Consejo Nacional Electoral, explicó la mandataria actual del país sudamericano.
Rodríguez ha afirmado en varias ocasiones que está trabajando para que Venezuela "esté lista y preparada" para celebrar comicios.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela
, secuestró a Maduro y a su esposa
, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.