La región autónoma española de Murcia declara 'persona non grata' a Pedro Sánchez
© REUTERS Susana VeraPedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, camina para saludar al presidente del Consejo Europeo en el Palacio de la Moncloa, Madrid, España, el 30 de mayo de 2024
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La Asamblea de la región autónoma de Murcia, en el sureste de España, declaró 'persona non grata' al presidente del Gobierno del país, Pedro Sánchez, informan medios locales. Esto sucede en medio de una profunda crisis política, que condujo a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de elecciones anticipadas.
"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido declarado este martes [3 de noviembre] 'persona non grata' por la Asamblea de la Región de Murcia, con los 27 votos de PP y Vox, así como dos diputados del grupo mixto exmiembros de Vox, y con los 13 votos en contra del Partido Socialista", señala el medio.
De esta forma, el Parlamento murciano se convierte en la primera asamblea autonómica en imponer esta categoría a un presidente del Ejecutivo central.
Durante el debate, la exdiputada de Vox, Virginia Martínez, defensora de la moción, aseguró que Sánchez es "de facto una 'persona non grata' dentro de su propio país" y afirmó que su continuidad al frente del Gobierno supone un "peligro para la democracia, la seguridad y la economía".
Asimismo, acusó al funcionario de "carecer de principios" y lo vinculó con los procedimientos judiciales que afectan a personas de su entorno, al tiempo que criticó su política económica, el incremento de impuestos y la falta de financiación de Murcia.
El diputado del Partido Popula (PP), Víctor Martínez Carrasco, defendió la declaración y sostuvo que la iniciativa no cuestiona el respeto institucional al presidente del Gobierno, sino que expresa el rechazo a sus decisiones políticas y al trato que, a su juicio, recibe la comunidad autónoma.
Por su parte, la diputada socialista Carmina Fernández presentó una enmienda a la totalidad y advirtió que "utilizar una institución democrática para señalar al adversario político es muy grave".
Esto se produce en un contexto de polarización política y críticas al Ejecutivo socialista. Entre los principales motivos de confrontación figuran las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y las dificultades del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios. La oposición también cuestiona su gestión de la inmigración y de la crisis de la vivienda.
El clima de tensión política coincide con la decisión de Sánchez de disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto. El anuncio, realizado el 5 de octubre, llegó tras una serie de reveses parlamentarios, entre ellos el rechazo de medidas gubernamentales en materia de vivienda.
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