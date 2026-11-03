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¿Cómo repercutiría en la arena política de Argentina una candidatura de Cristina Fernández?

¿Cómo repercutiría en la arena política de Argentina una candidatura de Cristina Fernández?

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La expresidenta argentina, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, no descartó competir por la presidencia en 2027 y reavivó la disputa con el... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la presidencia en 2027, pese a cumplir prisión domiciliaria y estar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Su declaración reavivó la disputa dentro de la oposición (peronismo) con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya anticipó que competirá en primarias."Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió Kirchner al ser consultada por la prensa occidental sobre una eventual candidatura frente al presidente Javier Milei, que se perfila para buscar la reelección. Fue la primera entrevista que concedió a un medio internacional desde su condena y la primera vez que planteó esa posibilidad de forma explícita.La expresidenta agregó que la oposición todavía no logró unirse en torno a un candidato, un diagnóstico que apunta directamente a la fractura interna de su propio espacio. En la misma entrevista reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota electoral de 2023 y aseguró que Donald Trump y el Partido Republicano perderán las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.La condición que ella misma estableció no es menor. En junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena dictada en la causa Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en un caso vinculado a la adjudicación de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz.Agotadas las instancias locales, su defensa formalizó en septiembre una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra e integrado por 18 expertos independientes. El planteo sostiene que el proceso violó garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pide suspender la inhabilitación mientras se analiza el fondo.Los plazos, sin embargo, juegan en contra de sus aspiraciones. La defensa esperaba que el caso se tratara en la sesión de octubre, pero el propio Comité aclaró a fines de ese mes que una decisión no es inminente y que, por el volumen de expedientes, los pronunciamientos sobre admisibilidad y fondo suelen demorar varios años, un horizonte que excede el calendario electoral de 2027.Mientras tanto, la interna opositora escaló en los últimos días. Kicillof reunió a los dirigentes que lo respaldan y les planteó que está dispuesto a competir en primarias contra Kirchner o contra el exministro de Economía, Sergio Massa (2022-2023), y que rechaza las candidaturas definidas "a dedo". El kirchnerismo respondió con ataques públicos de dirigentes afines a la exmandataria.Este 2 de noviembre, en plena repercusión de la entrevista, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó esa postura. Sostuvo que cada sector del peronismo propondrá a su candidato en un marco de posibles primarias y que las candidaturas se definirán el año próximo, aunque anticipó que el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof, tendrá un aspirante presidencial.El escenario de las primarias todavía no está garantizado. El Gobierno impulsa en el Senado una reforma electoral de 78 artículos que elimina las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la instancia donde se definen las candidaturas de cada espacio, e incorpora la llamada Ficha Limpia, que impide ser candidatos a condenados en segunda instancia. La Administración aún no reúne los 37 votos necesarios y las sesiones ordinarias cierran el 30 de noviembre.Un mensaje puertas adentro"Es cierto que Cristina está creciendo mucho en la imagen, lo cual es seguido de cerca por todo el peronismo, que en algún sentido tiene que acomodarse a la decisión de una de sus principales figuras", dijo a Sputnik Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública sobre la interna opositora.El consultor advirtió, además, que la figura de la expresidenta no despierta el mismo nivel de respaldo en todo el electorado opositor: "Es cierto que su imagen remite más al pasado, sobre todo a su período 2007-2015, porque luego ella misma intentó despegarse del último Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), y eso siempre es percibido en los estudios de opinión".Por su parte, Diego Reynoso, politólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, señaló a este medio que el regreso de la expresidenta reconfiguraría por completo la competencia opositora: "Por supuesto, si Cristina pudiera ser candidata, esto sería un golpe sobre el tablero muy fuerte, y cambiaría cualquier escenario previsto para el año que viene".El dilema para el GobiernoBacman descartó que la posible candidatura de la expresidenta termine favoreciendo al Gobierno, que ha apostado por mantener un discurso "antikirchnerista" para polarizar así la elección. "El Gobierno tiene problemas mucho más graves que el de Cristina candidata o no candidata, que es la situación económica y el costo de vida", afirmó.Reynoso ofreció una lectura distinta sobre el efecto que tendría el regreso de la expresidenta a la contienda. "En 2027 va a evaluarse al Gobierno de Milei, pero si Kirchner pudiera ser candidata, podría cambiar el eje ordenador y que pase a ser 'Cristina o anti-Cristina' más que 'Milei o anti-Milei'", planteó el académico.Según el investigador, ese reordenamiento del debate electoral modificaría los incentivos del oficialismo. "Esa conversación puede resultarle más beneficiosa al Gobierno. Si lo que se audita es la gestión gubernamental, probablemente sea más difícil para el oficialismo", sostuvo el politólogo.

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