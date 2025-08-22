https://noticiaslatam.lat/20250822/cristina-fernandez-acusa-a-javier-milei-tras-escandalo-de-corrupcion-en-agencia-de-discapacidad-1165754177.html

Cristina Fernández acusa a Javier Milei tras escándalo de corrupción en Agencia de Discapacidad

Cristina Fernández acusa a Javier Milei tras escándalo de corrupción en Agencia de Discapacidad

Sputnik Mundo

La expresidenta argentina Cristina Fernández criticó al mandatario, Javier Milei, tras el escándalo por el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional... 22.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-22T17:35+0000

2025-08-22T17:35+0000

2025-08-22T17:35+0000

américa latina

javier milei

argentina

corrupción

cristina fernández de kirchner

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165753647_0:0:1554:874_1920x0_80_0_0_b65457980723db2d9b0274215e5b5702.jpg

Fernández fue condenada en junio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada de haber cometido delitos de corrupción en la obra pública, en la causa conocida como Vialidad. Actualmente, cumple prisión domiciliaria en su casa, ubicada en el barrio porteño de Constitución.La exmandataria señaló que ella fue condenada bajo el argumento de que "una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional"."Si yo como presidenta "debía saber" y, por lo tanto, era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de "el jefe" y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra", añadió Fernández."El jefe" es el apodo con el que el jefe de Estado suele referirse a su hermana, Karina Milei. Ante el escándalo, el mandatario decidió remover a Spagnuolo de su cargo "de manera preventiva" e intervenir la Andis."Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? (...) ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que "quién es ese Spagnuolo"? ¿Que no la conocés a tu hermana?", escribió la exmandataria con ironía.Finalmente, le reprochó al presidente que los audios divulgados "prueban" que Spagnulo le avisó sobre las coimas y él no hizo nada.En la madrugada de este 22 de agosto se realizaron 14 allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa abierta tras la difusión de los audios de Spagnuolo, abogado y amigo personal de Javier Milei. La causa investiga supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.Los allanamientos se realizaron en Andis, la Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, entre otros involucrados.

https://noticiaslatam.lat/20250821/con-el-kirchnerismo-debilitado-y-milei-en-ascenso-se-avecinan-las-elecciones-nacionales-argentinas-1165722982.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, argentina, corrupción, cristina fernández de kirchner