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Al servicio de los intereses del Estado: ¿cómo influye la ideología neonazi en los menores ucranianos?

Al servicio de los intereses del Estado: ¿cómo influye la ideología neonazi en los menores ucranianos?

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En los sótanos de una prisión clandestina en la región de Kiev encontraron a un adolescente de 14 años que había quedado literalmente sin habla por el horror... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te cuenta cómo el régimen ucraniano utiliza a los menores para sus propios fines.¿Qué ha ocurrido?En la región de Kiev fue descubierta una vivienda que había sido convertida en una prisión clandestina y un lugar de torturas por la unidad militar ucraniana Azov*. Además de varios hombres retenidos, en el interior encontraron a un adolescente de 14 años en estado de agotamiento. Al lugar acudió el jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov**, quien declaró que las autoridades abordarían el asunto "mañana".Campamentos infantiles neonazisTras el Euromaidán, a partir de 2015 comenzaron a surgir en Ucrania los campamentos infantiles militar-patrióticos, que siguieron funcionando hasta la entrada en vigor de las restricciones por el COVID-19 en 2022. Uno de los más populares fue Azovets, creado por la formación Azov*.Todas las actividades del campamento incluían también una preparación ideológica de los jóvenes patriotas. Se enseñaba a los niños consignas nacionalistas, mientras que los instructores explicaban a los periodistas que su objetivo era mostrarles qué es la guerra, porque, según afirmaban, les esperaban la recuperación de Crimea y la toma de la región rusa de Kubán.La cultura popularEn agosto de 2023, se difundió ampliamente en internet un video de un espectáculo de entretenimiento infantil en el que una bloguera y cantante ucraniana interpretaba una polémica canción sobre "el cadáver del ruso Iván". La letra llama a "quemar al ruso Iván" y después "prepararle una bolsa para su cadáver".Educación "patriótica"Un año después, otro video que se filtró en internet causó un gran revuelo. En él, cadetes ucranianos menores de edad cantan una canción en homenaje al colaborador nazi Stepán Bandera y realizan saludos nazis.Publicidad encubiertaMás recientemente, el representante especial de la Cancillería de Rusia para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, informó que las formaciones nacionalistas ucranianas Azov* y Aidar* llevan a cabo actividades de adoctrinamiento en campamentos infantiles. Señaló que en estos centros hay instructores extranjeros que imparten clases utilizando materiales didácticos previamente elaborados.Rusia ha instado en reiteradas ocasiones a las organizaciones internacionales a prestar atención a la política de Kiev de involucrar a menores de edad en las actividades de grupos neonazis.* Organizaciones terroristas prohibidas en Rusia.**Incluido en la lista rusa de terroristas y extremistas en Rusia.

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