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"Educación desde la cuna": Rusia denuncia adoctrinamiento nazi de niños en campamentos de Ucrania
"Educación desde la cuna": Rusia denuncia adoctrinamiento nazi de niños en campamentos de Ucrania
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Las formaciones nacionalistas ucranianas Azov* y Aidár* llevan a cabo labores de agitación en campamentos infantiles, afirmó el comisionado de la Cancillería... 27.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-27T12:49+0000
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Según Miróshnik, las autoridades de Kiev necesitan a los menores para formar futuros cuadros para los batallones nacionalistas, que posteriormente podrían ser utilizados en sus propios intereses.Azov* y Aidár* son formaciones nacionalistas ucranianas reconocidas como terroristas en Rusia. Durante la operación militar especial rusa, salieron a la luz numerosos testimonios sobre crímenes cometidos por miembros de Azov, entre ellos torturas y asesinatos de civiles y prisioneros, así como el uso de habitantes de diversas localidades como "escudos humanos".El Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostienen que, tras el cambio de poder de 2014, en Ucrania se consolidó un modelo de Estado rusófobo y una política oficial de glorificación del nazismo y de sus colaboradores. En sus informes anuales, el Ministerio documenta, según su propia interpretación, la elevación de Stepán Bandera**, Román Shujévich**, la OUN** y la UPA** a la categoría de héroes nacionales, así como el cambio de nombres de calles, la retirada de monumentos a los soldados soviéticos que liberaron el país y la reinterpretación de la historia de la Gran Guerra Patria.Las acciones emprendidas por Kiev en los últimos meses solo confirmaron este rumbo: en mayo, Volodímir Zelenski otorgó al Centro de Operaciones Especiales Norte un nombre honorífico en homenaje a los 'héroes de la UPA**'. Posteriormente, cerca de Kiev fueron enterrados nuevamente los restos del dirigente de la OUN** Andréi Mélnik, mientras que en la Rada Suprema avanzó la propuesta de crear un 'panteón nacional', en el que se estudia trasladar los restos de Bandera, Konoválts y otros dirigentes de la OUN**–UPA**.La cuestión también afectó las relaciones con Polonia. El presidente Karol Nawrocki retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, mientras que el ministro de Defensa y vice primer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró: "Con Bandera, Ucrania no entrará en la UE".En Varsovia, la UPA** es vinculada con la masacre de Volinia. El Ministerio de Exteriores ruso interpreta estos acontecimientos como una señal de que el panteón de figuras colaboradoras del nazismo se está construyendo abiertamente y que incluso el aliado militar más cercano de Kiev ya no está dispuesto a encubrirlo.* Organizaciones terroristas prohibidas en Rusia** Proscritos en Rusia por ser extremistas
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"Educación desde la cuna": Rusia denuncia adoctrinamiento nazi de niños en campamentos de Ucrania
Las formaciones nacionalistas ucranianas Azov* y Aidár* llevan a cabo labores de agitación en campamentos infantiles, afirmó el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik. Indicó que en estos campamentos están presentes instructores extranjeros que imparten clases utilizando materiales metodológicos preparados.
"Siguiendo un manual, los inculcan con enfoques nacionalistas o, hablando sin rodeos, nazis. Esa educación desde la cuna existe en estas unidades", afirmó el alto cargo.
Según Miróshnik, las autoridades de Kiev necesitan a los menores para formar futuros cuadros para los batallones nacionalistas, que posteriormente podrían ser utilizados en sus propios intereses.
"Llegan con sus manualitos y se ponen a lavarle el cerebro al niño", indicó.
Azov
* y Aidár
* son formaciones nacionalistas ucranianas
reconocidas como terroristas en Rusia. Durante la operación militar especial rusa
, salieron a la luz numerosos testimonios sobre crímenes cometidos
por miembros de Azov, entre ellos torturas y asesinatos de civiles y prisioneros, así como el uso de habitantes de diversas localidades como "escudos humanos
".
El Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostienen que, tras el cambio de poder de 2014, en Ucrania se consolidó un modelo de Estado rusófobo
y una política oficial de glorificación del nazismo
y de sus colaboradores
. En sus informes anuales, el Ministerio documenta, según su propia interpretación, la elevación de Stepán Bandera*
*, Román Shujévich*
*, la OUN
** y la UPA
** a la categoría de héroes nacionales, así como el cambio de nombres de calles
, la retirada de monumentos
a los soldados soviéticos que liberaron el país y la reinterpretación de la historia
de la Gran Guerra Patria.
Las acciones emprendidas por Kiev en los últimos meses solo confirmaron este rumbo: en mayo, Volodímir Zelenski otorgó al Centro de Operaciones Especiales Norte un nombre honorífico en homenaje a los 'héroes de la UPA
**'.
Posteriormente, cerca de Kiev fueron enterrados nuevamente los restos del dirigente de la OUN** Andréi Mélnik, mientras que en la Rada Suprema avanzó la propuesta de crear un
'panteón nacional
', en el que se estudia trasladar los restos de Bandera, Konoválts y otros dirigentes de la OUN**–UPA
**.
La cuestión también afectó las relaciones con Polonia. El presidente Karol Nawrocki retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca
, mientras que el ministro de Defensa y vice primer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró: "Con Bandera, Ucrania no entrará en la UE
".
En Varsovia, la UPA** es vinculada con la masacre de Volinia
. El Ministerio de Exteriores ruso interpreta estos acontecimientos como una señal de que el panteón de figuras colaboradoras del nazismo
se está construyendo abiertamente y que incluso el aliado militar más cercano de Kiev ya no está dispuesto a encubrirlo.
Desde el inicio de la operación militar especial rusa, la dirección de Rusia ha señalado la "desnazificación" de Ucrania como uno de sus principales objetivos. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló la misión en los siguientes términos: proteger a las personas que "durante ocho años han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev" y llevar a cabo la "desmilitarización y desnazificación de Ucrania".
* Organizaciones terroristas prohibidas en Rusia
** Proscritos en Rusia por ser extremistas
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