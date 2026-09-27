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"Educación desde la cuna": Rusia denuncia adoctrinamiento nazi de niños en campamentos de Ucrania

"Educación desde la cuna": Rusia denuncia adoctrinamiento nazi de niños en campamentos de Ucrania

Sputnik Mundo

Las formaciones nacionalistas ucranianas Azov* y Aidár* llevan a cabo labores de agitación en campamentos infantiles, afirmó el comisionado de la Cancillería... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T12:49+0000

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Según Miróshnik, las autoridades de Kiev necesitan a los menores para formar futuros cuadros para los batallones nacionalistas, que posteriormente podrían ser utilizados en sus propios intereses.Azov* y Aidár* son formaciones nacionalistas ucranianas reconocidas como terroristas en Rusia. Durante la operación militar especial rusa, salieron a la luz numerosos testimonios sobre crímenes cometidos por miembros de Azov, entre ellos torturas y asesinatos de civiles y prisioneros, así como el uso de habitantes de diversas localidades como "escudos humanos".El Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostienen que, tras el cambio de poder de 2014, en Ucrania se consolidó un modelo de Estado rusófobo y una política oficial de glorificación del nazismo y de sus colaboradores. En sus informes anuales, el Ministerio documenta, según su propia interpretación, la elevación de Stepán Bandera**, Román Shujévich**, la OUN** y la UPA** a la categoría de héroes nacionales, así como el cambio de nombres de calles, la retirada de monumentos a los soldados soviéticos que liberaron el país y la reinterpretación de la historia de la Gran Guerra Patria.Las acciones emprendidas por Kiev en los últimos meses solo confirmaron este rumbo: en mayo, Volodímir Zelenski otorgó al Centro de Operaciones Especiales Norte un nombre honorífico en homenaje a los 'héroes de la UPA**'. Posteriormente, cerca de Kiev fueron enterrados nuevamente los restos del dirigente de la OUN** Andréi Mélnik, mientras que en la Rada Suprema avanzó la propuesta de crear un 'panteón nacional', en el que se estudia trasladar los restos de Bandera, Konoválts y otros dirigentes de la OUN**–UPA**.La cuestión también afectó las relaciones con Polonia. El presidente Karol Nawrocki retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, mientras que el ministro de Defensa y vice primer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró: "Con Bandera, Ucrania no entrará en la UE".En Varsovia, la UPA** es vinculada con la masacre de Volinia. El Ministerio de Exteriores ruso interpreta estos acontecimientos como una señal de que el panteón de figuras colaboradoras del nazismo se está construyendo abiertamente y que incluso el aliado militar más cercano de Kiev ya no está dispuesto a encubrirlo.* Organizaciones terroristas prohibidas en Rusia** Proscritos en Rusia por ser extremistas

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