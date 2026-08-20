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Los rostros del colaboracionismo ucraniano
Los rostros del colaboracionismo ucraniano
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De dirigentes ultranacionalistas a cómplices de Hitler. Recientemente, Zelenski participó en el entierro solemne de Yevguén Konovalets, líder y fundador de la... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik revive algunas de las trágicas imágenes de la época y te resume los vínculos de los actuales héroes de Ucrania con la Alemania nazi.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por difundir ideología extremista.
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Los rostros del colaboracionismo ucraniano
16:21 GMT 20.08.2026 (actualizado: 16:27 GMT 20.08.2026)
De dirigentes ultranacionalistas a cómplices de Hitler. Recientemente, Zelenski participó en el entierro solemne de Yevguén Konovalets, líder y fundador de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)* que colaboró con la Alemania nazi. Pero no es el único aliado ucraniano de los nazis al que el actual régimen de Kiev idolatra.
Sputnik revive algunas de las trágicas imágenes de la época y te resume los vínculos de los actuales héroes de Ucrania con la Alemania nazi.
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por difundir ideología extremista.