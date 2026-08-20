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Los rostros del colaboracionismo ucraniano

Los rostros del colaboracionismo ucraniano

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De dirigentes ultranacionalistas a cómplices de Hitler. Recientemente, Zelenski participó en el entierro solemne de Yevguén Konovalets, líder y fundador de la... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik revive algunas de las trágicas imágenes de la época y te resume los vínculos de los actuales héroes de Ucrania con la Alemania nazi.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por difundir ideología extremista.

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