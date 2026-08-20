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Neonazismo en Ucrania (Archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2022
Neonazismo en Ucrania
La ideología neonazi se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la vida política y social en Ucrania desde el golpe de Estado del 2014.
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Los rostros del colaboracionismo ucraniano
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Sputnik revive algunas de las trágicas imágenes de la época y te resume los vínculos de los actuales héroes de Ucrania con la Alemania nazi.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por difundir ideología extremista.
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De dirigentes ultranacionalistas a cómplices de Hitler. Recientemente, Zelenski participó en el entierro solemne de Yevguén Konovalets, líder y fundador de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)* que colaboró con la Alemania nazi. Pero no es el único aliado ucraniano de los nazis al que el actual régimen de Kiev idolatra.
Sputnik revive algunas de las trágicas imágenes de la época y te resume los vínculos de los actuales héroes de Ucrania con la Alemania nazi.
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por difundir ideología extremista.
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