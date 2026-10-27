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Los conflictos bélicos podrían afectar a las perspectivas de los republicanos en las elecciones de EEUU, opina un experto

Los conflictos bélicos podrían afectar a las perspectivas de los republicanos en las elecciones de EEUU, opina un experto

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La intervención de EEUU en hostilidades en el exterior podría perjudicar al Partido Republicano en las elecciones generales de medio mandato, ya que... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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La participación de EEUU en los conflictos mundiales tiene un impacto negativo en los suministros de recursos energéticos y otros bienes, señaló."Entramos en conflictos con aliados tradicionales y aumentamos la tensión en las relaciones con los adversarios", añadió Rasmussen.Según el especialista, las capacidades de las FFAA estadounidenses se redujeron de manera significativa, mientras las reservas de armamentos críticos están casi agotadas, y "las misiones prolongadas afectan la moral del personal militar y la preparación combativa del equipo".El próximo 3 de noviembre, EEUU celebrará elecciones de medio mandato para elegir a 33 senadores y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Asimismo, se llevarán a cabo elecciones legislativas en diversos estados.

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