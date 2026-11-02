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Reservas globales de diésel sufren crisis no vista en décadas, constata un ministro emiratí
Reservas globales de diésel sufren crisis no vista en décadas, constata un ministro emiratí
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El volumen almacenado de diésel en el mundo registra su menor nivel para esta época del año en tres décadas y media, declaró el ministro de Industria y... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T17:31+0000
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El oficial observó que "en algunos mercados las reservas de diésel se encuentran en su menor nivel estacional de los últimos 35 años". En este contexto, indicó que desde la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, se han retirado casi 1.000 millones de barriles de las reservas mundiales de petróleo, sostuvo.A raíz de ello, Ahmed Yaber llamó a replantearse de forma radical la seguridad energética global, ya que las interrupciones en el suministro y el aumento de los costos logísticos están transformando el panorama de la energía.El ministro hizo esta declaración durante la inauguración de la exposición y conferencia internacional sobre petróleo y gas en la capital de Emiratos Árabes Unidos.Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar.En un contexto de tensiones continuas, la navegación por el estrecho de Ormuz nunca ha vuelto a los niveles previos al inicio de las hostilidades. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos petrolíferos y gas natural licuado. Como consecuencia, los precios del combustible han subido en la mayoría de los países.
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Reservas globales de diésel sufren crisis no vista en décadas, constata un ministro emiratí
El volumen almacenado de diésel en el mundo registra su menor nivel para esta época del año en tres décadas y media, declaró el ministro de Industria y Tecnologías Avanzadas emiratí y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán Ahmed Yaber. Frente a eso, abogó por redefinir la seguridad energética mundial.
El oficial observó que "en algunos mercados las reservas de diésel se encuentran en su menor nivel estacional de los últimos 35 años". En este contexto, indicó que desde la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, se han retirado casi 1.000 millones de barriles de las reservas mundiales de petróleo, sostuvo.
A raíz de ello, Ahmed Yaber llamó a replantearse de forma radical la seguridad energética global, ya que las interrupciones en el suministro y el aumento de los costos logísticos están transformando el panorama de la energía.
El ministro hizo esta declaración durante la inauguración de la exposición y conferencia internacional sobre petróleo y gas en la capital de Emiratos Árabes Unidos.
Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní
. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar
.
En un contexto de tensiones continuas, la navegación por el estrecho de Ormuz
nunca ha vuelto a los niveles previos al inicio de las hostilidades. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos petrolíferos y gas natural licuado. Como consecuencia, los precios del combustible han subido en la mayoría de los países
.
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