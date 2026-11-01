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EEUU está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán que sirva a los intereses nacionales: Rubio

EEUU está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán que sirva a los intereses nacionales: Rubio

Sputnik Mundo

Estados Unidos está dispuesto a buscar una solución diplomática al conflicto con Irán, siempre que cualquier acuerdo no comprometa su seguridad nacional... 01.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-01T04:29+0000

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"No voy a calificar el progreso de esas conversaciones ni a establecer un plazo para ellas; simplemente diré que, si existe una solución diplomática, estaríamos abiertos a ella. Pero, obviamente, no puede ser una solución que ponga en peligro nuestra seguridad nacional o que no aborde las preocupaciones fundamentales que nos llevaron a esta situación en primer lugar", declaró.Otras declaraciones del alto funcionario estadounidense:-Rubio y Lavrov discutieron la posibilidad de un encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump durante la cumbre de la APEC que se llevará a cabo en China durante noviembre.-Trump aún no ha decidido si invitará a Volodímir Zelenski a la cumbre del G20 en diciembre, aunque no ha descartado esa posibilidad.-Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán nunca se han interrumpido y continúan, tanto de forma directa como a través de mediadores.La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 tiene su sede en Atlanta los días 30 y 31 de octubre; se trata de un evento diplomático clave de cara a la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en Miami los días 14 y 15 de diciembre.

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