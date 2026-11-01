EEUU está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán que sirva a los intereses nacionales: Rubio
© AP Photo / Mark SchiefelbeinO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, fora de quadro, no Departamento de Estado, em Washington, 10 de fevereiro de 2025
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Estados Unidos está dispuesto a buscar una solución diplomática al conflicto con Irán, siempre que cualquier acuerdo no comprometa su seguridad nacional, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
"No voy a calificar el progreso de esas conversaciones ni a establecer un plazo para ellas; simplemente diré que, si existe una solución diplomática, estaríamos abiertos a ella. Pero, obviamente, no puede ser una solución que ponga en peligro nuestra seguridad nacional o que no aborde las preocupaciones fundamentales que nos llevaron a esta situación en primer lugar", declaró.
Otras declaraciones del alto funcionario estadounidense:
-Rubio y Lavrov discutieron la posibilidad de un encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump durante la cumbre de la APEC que se llevará a cabo en China durante noviembre.
-Trump aún no ha decidido si invitará a Volodímir Zelenski a la cumbre del G20 en diciembre, aunque no ha descartado esa posibilidad.
-Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán nunca se han interrumpido y continúan, tanto de forma directa como a través de mediadores.
La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 tiene su sede en Atlanta los días 30 y 31 de octubre; se trata de un evento diplomático clave de cara a la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en Miami los días 14 y 15 de diciembre.
-Rubio y Lavrov discutieron la posibilidad de un encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump durante la cumbre de la APEC que se llevará a cabo en China durante noviembre.
-Trump aún no ha decidido si invitará a Volodímir Zelenski a la cumbre del G20 en diciembre, aunque no ha descartado esa posibilidad.
-Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán nunca se han interrumpido y continúan, tanto de forma directa como a través de mediadores.
La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 tiene su sede en Atlanta los días 30 y 31 de octubre; se trata de un evento diplomático clave de cara a la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en Miami los días 14 y 15 de diciembre.
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