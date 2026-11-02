Los que quisieron abandonar Aleshki pudieron hacerlo, señala la comisionada rusa para los DDHH | Video
© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimediaYana Lantrátova, comisionada para los Derechos Humanos de Rusia
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La misión humanitaria en la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón, facilitó la evacuación segura de quienes deseaban abandonar la zona de combates, declaró la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova.
"Expreso mi enorme agradecimiento a nuestros militares, quienes, arriesgando sus vidas e incluso perdiéndolas en ocasiones, garantizaron la seguridad de este proceso humanitario", precisó.
La misión humanitaria transcurrió con normalidad, agregó la comisionada rusa para los DDHH, al informar que durante la operación no se registraron incidentes ni incumplimientos del régimen de silencio en Aleshki.
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Asimismo, indicó que el objetivo de la misión humanitaria era entregar ayuda a quienes la necesitaban. Añadió que la asistencia se brindó no solo en Aleshki, sino también en las localidades vecinas.
"Conocemos las localidades que se encuentran cerca de Aleshki. Es más, de hecho, ya hemos enviado ayuda humanitaria allí. Y ahora nuestra tarea es continuar con esta labor e intentar llevarla a cabo en la mayor medida posible. En el futuro, por supuesto, estaremos atentos a las nuevas necesidades que puedan surgir", precisó.
Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Aleshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones, además de minar las vías de acceso, lo que impedía la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, generando una emergencia humanitaria.
El cese del fuego, que se extendió hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump
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