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Enviado especial del Kremlin arremete contra la retórica de Zelenski hacia Trump
Enviado especial del Kremlin arremete contra la retórica de Zelenski hacia Trump
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Volodímir Zelenski no sigue queriendo aleccionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló Kirill Dmítriev, representante especial del presidente... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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"No parece aprender de sus errores pasados, ya que continúa intentando socavar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en X.Anteriormente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, señaló que Kiev había desafiado una vez más a Trump al lanzar ataques contra refinerías de petróleo rusas. El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso al mercado mundial.Tras el acuerdo, Trump volvió a expresar su descontento ante la falta de voluntad de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz y su negativa a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, subrayando que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.
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Enviado especial del Kremlin arremete contra la retórica de Zelenski hacia Trump

03:42 GMT 02.11.2026
© Sputnik / StringerEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe en Washington a Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estados Unidos para asistir a una reunión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe en Washington a Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estados Unidos para asistir a una reunión. - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Stringer
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Volodímir Zelenski no sigue queriendo aleccionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló Kirill Dmítriev, representante especial del presidente para la inversión y la cooperación económica con países extranjeros.
"No parece aprender de sus errores pasados, ya que continúa intentando socavar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en X.
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski si viaja a Moscú: Lavrov
30 de octubre, 23:05 GMT
Anteriormente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, señaló que Kiev había desafiado una vez más a Trump al lanzar ataques contra refinerías de petróleo rusas. El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso al mercado mundial.
Tras el acuerdo, Trump volvió a expresar su descontento ante la falta de voluntad de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz y su negativa a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, subrayando que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.
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