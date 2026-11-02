"No parece aprender de sus errores pasados, ya que continúa intentando socavar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en X.Anteriormente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, señaló que Kiev había desafiado una vez más a Trump al lanzar ataques contra refinerías de petróleo rusas. El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso al mercado mundial.Tras el acuerdo, Trump volvió a expresar su descontento ante la falta de voluntad de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz y su negativa a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, subrayando que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.
Volodímir Zelenski no sigue queriendo aleccionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló Kirill Dmítriev, representante especial del presidente para la inversión y la cooperación económica con países extranjeros.
"No parece aprender de sus errores pasados, ya que continúa intentando socavar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en X.
Anteriormente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, señaló que Kiev había desafiado una vez más a Trump al lanzar ataques contra refinerías de petróleo rusas. El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso al mercado mundial.
Tras el acuerdo, Trump volvió a expresar su descontento ante la falta de voluntad de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz y su negativa a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, subrayando que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.
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