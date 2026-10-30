Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski si viaja a Moscú: Lavrov

Lavrov subrayó que los ataques perpetrados por Zelenski dentro del territorio ruso no contribuyen a preparar la próxima reunión tripartita en Abu Dabi. La fecha de dichos encuentros se anunciará una vez que sea confirmada.Asimismo, el canciller destacó que una reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China en Shenzhen resultaría "extremadamente importante" en el actual contexto global.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que el presidente Vladímir Putin sigue abierto a reunirse con Volodímir Zelenski, aunque la postura de su país respecto al conflicto en Ucrania permanece totalmente inalterada.
Lavrov subrayó que los ataques perpetrados por Zelenski dentro del territorio ruso no contribuyen a preparar la próxima reunión tripartita en Abu Dabi. La fecha de dichos encuentros se anunciará una vez que sea confirmada.