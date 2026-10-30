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Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski si viaja a Moscú: Lavrov
Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski si viaja a Moscú: Lavrov
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que el presidente Vladímir Putin sigue abierto a reunirse con Volodímir Zelenski, aunque la... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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Lavrov subrayó que los ataques perpetrados por Zelenski dentro del territorio ruso no contribuyen a preparar la próxima reunión tripartita en Abu Dabi. La fecha de dichos encuentros se anunciará una vez que sea confirmada.Asimismo, el canciller destacó que una reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China en Shenzhen resultaría "extremadamente importante" en el actual contexto global.
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Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski si viaja a Moscú: Lavrov

23:05 GMT 30.10.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que el presidente Vladímir Putin sigue abierto a reunirse con Volodímir Zelenski, aunque la postura de su país respecto al conflicto en Ucrania permanece totalmente inalterada.
Lavrov subrayó que los ataques perpetrados por Zelenski dentro del territorio ruso no contribuyen a preparar la próxima reunión tripartita en Abu Dabi. La fecha de dichos encuentros se anunciará una vez que sea confirmada.
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una rueda de prensa tras una reunión con su par libanés, en Moscú, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
América Latina
Lavrov califica el secuestro de Maduro de "una aventura sin precedentes" de Occidente
20 de octubre, 15:40 GMT
Asimismo, el canciller destacó que una reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China en Shenzhen resultaría "extremadamente importante" en el actual contexto global.
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