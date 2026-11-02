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El comercio ilegal de medicamentos en México moviliza alrededor de 650 millones de dólares al año
El comercio ilegal de medicamentos en México moviliza alrededor de 650 millones de dólares al año
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La urgencia por atender un problema de salud lleva al 58% de los ciudadanos a comprar medicamentos en mercados o plataformas digitales, o bien, recurrir a... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el reporte, nueve de cada 10 compradores desconocen si estos productos pueden ser falsificados, caducos, robados o adulterados. Especialistas advirtieron que consumir estos fármacos puede provocar desde la falta de efecto terapéutico hasta intoxicaciones. En el país, el comercio ilegal de medicamentos genera ganancias cercanas a los 12.000 millones de pesos (646 millones de dólares aproximadamente) anuales y expone a unos 8 millones de personas a sus riesgos.El organismo también identificó que un 46% de los compradores considera que una caja sellada garantiza la autenticidad del medicamento, mientras que 38% confía en los productos ofrecidos a través de plataformas digitales conocidas.
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El comercio ilegal de medicamentos en México moviliza alrededor de 650 millones de dólares al año

22:07 GMT 02.11.2026
© AP Photo / John HannaNuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China de esta manera
Nuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China de esta manera - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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La urgencia por atender un problema de salud lleva al 58% de los ciudadanos a comprar medicamentos en mercados o plataformas digitales, o bien, recurrir a canales de venta no autorizados, esto de acuerdo con datos preliminares de un estudio de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
De acuerdo con el reporte, nueve de cada 10 compradores desconocen si estos productos pueden ser falsificados, caducos, robados o adulterados. Especialistas advirtieron que consumir estos fármacos puede provocar desde la falta de efecto terapéutico hasta intoxicaciones.
Medicamentos genéricos deben abordarse en la revisión del T-MEC, demanda organización de México - Sputnik Mundo, 1920, 14.04.2026
Medicamentos genéricos deben abordarse en la revisión del T-MEC, demanda organización de México
14 de abril, 04:31 GMT
En el país, el comercio ilegal de medicamentos genera ganancias cercanas a los 12.000 millones de pesos (646 millones de dólares aproximadamente) anuales y expone a unos 8 millones de personas a sus riesgos.
El organismo también identificó que un 46% de los compradores considera que una caja sellada garantiza la autenticidad del medicamento, mientras que 38% confía en los productos ofrecidos a través de plataformas digitales conocidas.
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