El comercio ilegal de medicamentos en México moviliza alrededor de 650 millones de dólares al año

De acuerdo con el reporte, nueve de cada 10 compradores desconocen si estos productos pueden ser falsificados, caducos, robados o adulterados. Especialistas advirtieron que consumir estos fármacos puede provocar desde la falta de efecto terapéutico hasta intoxicaciones. En el país, el comercio ilegal de medicamentos genera ganancias cercanas a los 12.000 millones de pesos (646 millones de dólares aproximadamente) anuales y expone a unos 8 millones de personas a sus riesgos.El organismo también identificó que un 46% de los compradores considera que una caja sellada garantiza la autenticidad del medicamento, mientras que 38% confía en los productos ofrecidos a través de plataformas digitales conocidas.
La urgencia por atender un problema de salud lleva al 58% de los ciudadanos a comprar medicamentos en mercados o plataformas digitales, o bien, recurrir a canales de venta no autorizados, esto de acuerdo con datos preliminares de un estudio de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
De acuerdo con el reporte, nueve de cada 10 compradores desconocen si estos productos pueden ser falsificados, caducos, robados o adulterados. Especialistas advirtieron que consumir estos fármacos puede provocar desde la falta de efecto terapéutico hasta intoxicaciones.
En el país, el comercio ilegal de medicamentos genera ganancias cercanas a los 12.000 millones de pesos (646 millones de dólares aproximadamente) anuales y expone a unos 8 millones de personas a sus riesgos.
El organismo también identificó que un 46% de los compradores considera que una caja sellada garantiza la autenticidad del medicamento, mientras que 38% confía en los productos ofrecidos a través de plataformas digitales conocidas.
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