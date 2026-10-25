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¿Qué requiere el Gobierno de México para que su sistema de salud sea "como en Dinamarca"?

¿Qué requiere el Gobierno de México para que su sistema de salud sea "como en Dinamarca"?

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta una de sus crisis entre reclamos de su personal que exige mayores salarios, el cambio en el sistema de... 25.10.2026, Sputnik Mundo

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Miroslava Vargas lleva 20 años trabajando como enfermera del IMSS y, durante este tiempo, acusa que la constante ha sido la falta de recursos, insumos y bajos salarios ofertados para los trabajadores del sector. Aunque, especifica, cada hospital opera de forma diferente, ya que se dividen entre clínicas y hospitales de segundo y tercer nivel, correspondientes a tratamientos más complejos; sin embargo, acusa que la carencia no solo afecta a su centro de trabajo. "Hay hospitales que no tienen camas, hay hospitales que carecen de ambulancias, hay hospitales que carecen de infraestructura (...). Nos impacta a todos la falta de medicamentos, la falta de insumos", lamenta."Un sistema fragmentado"Para la doctora en Ciencia Política, Paulina Amezcua, la crisis en el sistema de salud mexicano no empezó ni en este año ni en este sexenio, ni siquiera en la última década.Sin embargo, explica, a partir de la entrada del nuevo milenio y el cambio de régimen político en México tras más de 70 años de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las autoridades se dieron cuenta de que más de la mitad de los mexicanos no tenían acceso a la seguridad social debido a que trabajaban en el sector informal. Para subsanar esto, recuerda, se creó el Seguro Popular con el fin de universalizar la provisión de servicios médicos, además de crear un mecanismo de protección financiera; sin embargo, esto no contempló construcción de hospitales ni infraestructura, lo que provocó una sobrecarga al IMSS que no se ha podido subsanar. Amezcua apunta que el principal obstáculo para que el sistema de salud sea digno y que garantice el acceso a todos los mexicanos son los recursos, tanto el que se destina para sueldos y salarios de personal, pero también para los insumos. La distancia de DinamarcaDurante su campaña para llegar a la Presidencia en 2018, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el país tendría un sistema de salud como el que existe en el llamado "primer mundo". Sin embargo, los analistas matizan la postura del exmandatario. Al inicio de la Administración pasada (2018-2024) se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), un modelo que no funcionó por sus carencias operativas y de cobertura, y que, tras reformas a la Ley General de Salud, se convirtió en el llamado IMSS-Bienestar. De acuerdo con la doctora Paulina Amezcua, México no solo está lejos de Dinamarca en su sistema de salud, sino también entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "La OMS marca por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto para el gasto público en salud y México tiene el 2,3-2,6%, entonces ni siquiera llega a la mitad de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ese sería nuestro margen, un sistema de salud no como Dinamarca, sino con el mínimo de los estándares", pondera. Para el maestro Cano, México tiene un sistema de salud fragmentado que no es recomendable, pues el país cuenta como un sistema de salud para los trabajadores formales (IMSS), otro para los del Estado (el ISSSTE), otro para las Fuerzas Armadas e, incluso, uno para los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero ninguno que enfoque esfuerzos en el 55% de la población que labora hoy por hoy en la informalidad.

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