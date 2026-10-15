https://noticiaslatam.lat/20261015/los-trabajadores-de-la-salud-en-mexico-alzan-la-voz-no-hay-jeringas-ni-alcohol-1175440543.html

Los trabajadores de la salud en México alzan la voz: "¡No hay jeringas ni alcohol!"

Los trabajadores de la salud en México alzan la voz: "¡No hay jeringas ni alcohol!"

Sputnik Mundo

Falta de oxímetros, termómetros, jeringas y alcohol... El sistema sanitario de México se enfrenta a problemas de abastecimiento de medicamentos y de hasta los... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T21:07+0000

2026-10-15T21:07+0000

2026-10-15T21:15+0000

américa latina

méxico

sociedad

📝 reportajes

💗 salud

ciudad de méxico (cdmx)

instituto mexicano del seguro social (imss)

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0f/1175455374_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_ca73dae79ab9411c443ebe9042d937a7.jpg

Blanca García es diabética desde hace 10 años. Sin su insulina ni su medicamento linagliptina, sufre picos de glucosa que ponen en riesgo su salud renal y sus actividades laborales diarias. Ella es una de las casi 23 millones de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como derechohabiente, tendría que recibir sus medicamentos de forma bimestral, pero en entrevista con Sputnik asegura que tiene al menos medio año que, tras hacer largas filas en su clínica de zona, obtiene la misma respuesta: "No hay medicamentos, regrese en dos meses". Ahora debe comprarlos con dinero de su propio bolsillo: unos 4.000 pesos al mes (220 dólares). Desde el lado de las batas blancas también hay problemas. Ricardo Martínez, laboratorista clínico del IMSS, cuenta a Sputnik que en su área no existe siempre el material sanitario necesario para su trabajo, en el que, dice, a diario trata con material biológico de alto riesgo. Asegura que necesitan agujas de calidad, tubos para muestras clínicas y tarjetas para bacteriología. "No te vayas a enfermar porque no hay material", "No hay torundas ni alcohol, pero sí hay corrupción" o "Paciente, escucha, esta es tu lucha" fueron algunas de las consignas más coreadas durante la manifestación, en la que el gremio sanitario pidió que se destine el 7% del PIB de México al sector salud, cuando actualmente se asigna poco más de un 2,2%. En ese sentido, el gasto promedio en salud entre los países que conforman la OCDE fue de 9,3% del PIB en 2024.En tanto, el Gobierno de México ya ha anunciado el inicio de una nueva mesa de negociación con los trabajadores del IMSS —a través de su sindicato— tras varios días de movilizaciones sociales en varios puntos del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como "legítimas" las demandas del gremio sanitario, pero ha criticado que esta causa sea instrumentalizada por grupos de oposición por "oportunismo político". Sin embargo, la mayor parte de la base laboral del IMSS sostiene que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no está haciendo valer sus derechos y votó a favor de un aumento salarial de 6,8% sin consultar a nadie, razón por la cual piden la destitución del secretario general Rafael Olivos Hernández."Apenas la semana pasada no contábamos con guantes, jeringas ni agujas. Si los políticos se vinieran a atender al sector público, les aseguro que todo mejoraría. Así como apoyaron al Mundial, eso deberían hacer por nuestro sector salud", agrega. Carencia y deficiencia: ¿el pan de cada día?En México, el número de muertes por causas tratables es de 135 por cada 100.000 habitantes, mientras que por causas prevenibles es de 176 por cada 100.000, es decir, por arriba del promedio en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, elaborado por la OCDE. De hecho, en esta región los fallecimientos por causas tratables son de 130 por cada 100.000 habitantes y los de causas prevenibles es de 167 por cada 100.000.Y es que gran parte de la desatención o los problemas que reportan los pacientes de diferentes hospitales del IMSS se deben, en buena medida, a fallas estructurales, falta de personal y de mantenimiento de equipo. Por ejemplo, médicos y enfermeras coinciden en que las plantillas de trabajo no están completas en muchos turnos, razón por la cual a veces no hay suficientes médicos o enfermeros o se viven jornadas laborales extenuantes con salarios que no son competitivos. 'Se pone en riesgo a los niños'Hay casos en los que este tipo de carencias generan una gran molestia entre los familiares de pacientes que necesitan atención especializada o que se encuentran en un grave estado de salud. Aracely Morales, jefa de enfermería en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, revela que muchas veces no tienen el material necesario para pacientes con cáncer o problemas hematológicos. La encargada de enfermería también asegura que su equipo de trabajo "siempre ha puesto de su bolsa para sacar adelante a los pacientes", algo de lo que, dice, nunca se habla, y en cambio se tiene la percepción de que ellos, los trabajadores, son los culpables. También cuenta que el personal de limpieza e intendencia se ha visto afectado. Muchas veces, dice, deben limpiar "sólo con un trapo" zonas que deben estar altamente descontaminadas, ya que se trata de espacios donde hay "pacientes aislados", como niños con COVID-19 o influenza o niños con cáncer que deben ser sometidos a una neutropenia. "Son pacientes con las defensas muy bajas, se pone en riesgo a los niños", explica.'El Elefante Blanco despertó... y somos nosotros'El 11 de septiembre pasado, se llevó a cabo el Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Playa del Carmen, donde los delegados del IMSS aceptaron —sin escuchar ni consultar a la base trabajadora— una oferta del Gobierno federal: un incremento salarial del 6,8%: 2,9% directo al salario y 3,9% a apoyos y prestaciones. Sin embargo, los trabajadores mostraron su descontento. Ellos piden que el aumento sea directo al salario para que realmente vean reflejado el beneficio. De lo contrario, alguien que gana 20.000 pesos mensuales sólo recibiría 580 pesos extras a final de mes. "Hay un lema que dice: 'El elefante blanco está despertando'... Somos nosotros", añade. Tras varios días de protestas internas y movilizaciones en las calles, finalmente se hizo una consulta entre el gremio el 14 de octubre, donde se acordó una nueva mesa de negociación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum para determinar un incremento que satisfaga mejor las necesidades de los trabajadores y un nuevo acuerdo para que la falta de personal y material sanitario no sea un problema en las clínicas y hospitales del IMSS.

https://noticiaslatam.lat/20261001/la-cruz-roja-de-mexico-fortalece-su-respuesta-ante-emergencias-con-binomios-caninos--1175264807.html

https://noticiaslatam.lat/20261014/mexico-elabora-un-plan-de-accion-para-atender-las-demandas-legitimas-del-sector-salud-1175441572.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

méxico, sociedad, 📝 reportajes, 💗 salud, ciudad de méxico (cdmx), instituto mexicano del seguro social (imss), claudia sheinbaum