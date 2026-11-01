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Siete países de la OPEP+ mantendrán sin cambio su oferta de crudo en diciembre
Siete países de la OPEP+ mantendrán sin cambio su oferta de crudo en diciembre
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Los siete países de la alianza OPEP+ han acordado mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en diciembre, informa el organismo al término de una... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T18:10+0000
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Según una tabla adjunta, los volúmenes de producción se mantendrán en 10,478 millones de barriles diarios (mb/d) para Arabia Saudita; 9,949 mb/d para Rusia; 4,431 mb/d para Irak; 2,676 mb/d para Kuwait; 1,628 mb/d para Kazajistán; 1,007 mb/d para Argelia; y 841.000 barriles diarios para Omán.Los siete países de la OPEP+ seguirán celebrando reuniones mensuales, la siguiente tendrá lugar el 29 de noviembre.En septiembre, los siete países de OPEP+ aumentaron el nivel máximo de producción de petróleo permitido en 188.000 barriles diarios adicionales, sin tener en cuenta el calendario de compensación por exceso de producción.Sin embargo, este nivel no contempla la decisión de la alianza de prorrogar el período de compensación por la sobreproducción previa a diciembre de 2026. El calendario anterior expiró a finales de junio, y el nuevo no fue revelado.Al elevar el límite de producción de petróleo a 31,01 mb/d, los siete participantes completaron en septiembre el fin de los recortes voluntarios.
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Siete países de la OPEP+ mantendrán sin cambio su oferta de crudo en diciembre
Los siete países de la alianza OPEP+ han acordado mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en diciembre, informa el organismo al término de una reunión correspondiente.
"Los siete países participantes decidieron mantener en diciembre de 2026 los niveles de producción requeridos para septiembre", procede de una nota de prensa emitida al término de una reunión telemática de Arabia Saudita, Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia.
Según una tabla adjunta, los volúmenes de producción se mantendrán en 10,478 millones de barriles diarios (mb/d) para Arabia Saudita; 9,949 mb/d para Rusia; 4,431 mb/d para Irak; 2,676 mb/d para Kuwait; 1,628 mb/d para Kazajistán; 1,007 mb/d para Argelia; y 841.000 barriles diarios para Omán.
Los siete países de la OPEP+ seguirán celebrando reuniones mensuales, la siguiente tendrá lugar el 29 de noviembre.
8 de septiembre, 01:27 GMT
En septiembre, los siete países de OPEP+ aumentaron el nivel máximo de producción de petróleo permitido en 188.000 barriles diarios adicionales, sin tener en cuenta el calendario de compensación por exceso de producción.
Sin embargo, este nivel no contempla la decisión de la alianza de prorrogar el período de compensación por la sobreproducción previa a diciembre de 2026. El calendario anterior expiró a finales de junio, y el nuevo no fue revelado.
Al elevar el límite de producción de petróleo a 31,01 mb/d, los siete participantes completaron en septiembre el fin de los recortes voluntarios.
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