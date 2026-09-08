https://noticiaslatam.lat/20260908/la-salida-de-venezuela-de-la-opep-seria-una-torpeza-considera-analista-1174975486.html

La salida de Venezuela de la OPEP "sería una torpeza", considera analista

La salida de Venezuela de la OPEP "sería una torpeza", considera analista

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la semana pasada que la decisión sobre si Venezuela permanece o no en la Organización de Países... 08.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-08T01:27+0000

2026-09-08T01:27+0000

2026-09-08T01:27+0000

américa latina

medioambiente

donald trump

venezuela

eeuu

washington

opep

base aérea de balad (irak)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1e/1174863154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_287e2f0933dfe46000b7b89b62dd4310.jpg

"Eso depende de ellos. Es decir, eso quedará en sus manos", declaró el mandatario a los periodistas. Sus palabras llegaron después de que medios occidentales publicaran que Venezuela estaría evaluando seriamente su salida de la OPEP, que ayudó a fundar hace más de seis décadas, en el marco de las negociaciones con Washington para un acuerdo energético que incluye el acceso estadounidense a sus vastas reservas de crudo.El origen de la organización petroleraLa OPEP nació el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, de la mano de cinco países fundadores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La iniciativa, impulsada por el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, junto al saudita Abdullah Al-Tarik, tenía como fin que los países productores pudieran coordinar sus políticas para influir en el comportamiento del precio del crudo y asegurar ingresos estables.Los países miembros de la organización poseen las mayores reservas mundiales de crudo —cerca del 78% del total mundial— y una capacidad de producción capaz de satisfacer la demanda propia y la de otros países. La organización se reúne dos veces al año para establecer los lineamientos de su política de producción, y sus decisiones requieren aprobación por unanimidad. Durante la década de 1970, la OPEP alcanzó prominencia internacional cuando sus miembros tomaron control de sus industrias petroleras, obteniendo una influencia decisiva en los precios mundiales. Para Venezuela, ser miembro fundador no es un detalle menor: el país goza de derechos especiales dentro de la organización y ha sido un actor clave en sus orientaciones estratégicas."Venezuela está ligada a la OPEP"El experto petrolero venezolano David Paravisini desestimó, en diálogo con Sputnik, la posibilidad al calificar los rumores como "una noticia falsa". A juicio del analista y experto en políticas energéticas, la relación de Venezuela con la OPEP es fundacional. "Somos cinco países fundadores", subrayando que el propósito original de ese "Pentágono Petrolero" giraba en torno a "no más concesiones, precios razonables del petróleo y la creación de la industria petrolera", pilares que buscaban equilibrar el suministro global con los intereses financieros de las empresas. Paravisini destacó, al considerar el contexto energético de la región, en especial de Venezuela, que "no pasaría mayor cosa". El experto insistió en que el impacto fáctico sería mínimo, pues la OPEP ya ha logrado cierta estabilidad en los precios globales sin depender críticamente de la producción venezolana."Primero es absurdo. Primero, porque te estoy hablando, porque tiene una importancia; sería solamente declarativa política, pero no tiene una importancia fáctica como tal, en mi opinión", dijo. Añadió que "sería una torpeza, tanto para Venezuela como para quienes pudieran alegrarse", ya que la pertenencia o salida de la OPEP es un acto soberano que cada país determina. Puso como ejemplo a Ecuador e Indonesia, que han entrado y salido del organismo según sus propias circunstancias y necesidades geopolíticas coyunturales.

https://noticiaslatam.lat/20260831/el-100-de-la-propiedad-de-los-yacimientos-de-petroleo-seguira-siendo-de-venezuela--1174878678.html

venezuela

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, donald trump, venezuela, eeuu, washington, opep, base aérea de balad (irak), 💬 opinión y análisis