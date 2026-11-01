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Alemania debe apostar por mirar su relación con China en el largo plazo, señala medio

Alemania debe apostar por mirar su relación con China en el largo plazo, señala medio

Sputnik Mundo

Pekín tiene una visión de futuro respecto a su relación con Alemania y no permite que las fricciones temporales desvíen la trayectoria general de cooperación... 01.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-01T09:43+0000

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Según el medio, la reciente visita oficial del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a China representa un hito clave que coincide con el quincuagésimo quinto aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, sirviendo como un foro para reafirmar la estabilidad frente a los vaivenes geopolíticos y abogando explícitamente por la apertura económica en lugar del aislamiento.El diario señala que, durante su reunión con el mandatario europeo, el presidente chino Xi Jinping enfatizó que la consistencia es un valor fundamental en la gobernanza política, apelando a la sabiduría tradicional para criticar los cambios de políticas frecuentes y caprichosos, una advertencia directa que el medio sugiere debe ser atendida cuidadosamente por la parte alemana para evitar fricciones innecesarias.El rotativo argumenta que Pekín prioriza una perspectiva a largo plazo en sus vínculos con la Unión Europea, asegurando que las tensiones temporales no deben desviar el curso general de la cooperación, y sostiene que tanto Alemania como el bloque europeo deben mantener una resolución constante a pesar de los cambios internacionales sin precedentes que marcan la actualidad.Asimismo, el Global Times destaca que la cooperación industrial entre ambas naciones ha evolucionado desde una simple complementariedad de mercados y tecnologías hacia una fase de coinnovación activa, ejemplificada en centros de investigación conjuntos y desarrollos en electromovilidad, lo que a su vez desmantela las narrativas de dependencia unilateral que predominan en ciertos sectores políticos de Berlín.El artículo aborda también la creciente tendencia de Alemania a interpretar las relaciones comerciales bajo una óptica de presunta seguridad nacional; frente a esto, el medio argumenta que intentar revertir la crisis económica alemana no es incompatible con la profundización de los lazos económicos con el gigante asiático, siempre y cuando las diferencias se gestionen a través del diálogo estratégico.Para solucionar los desacuerdos comerciales y regulatorios, el Global Times subraya que ambos gobiernos deben fortalecer sus mecanismos de comunicación y coordinación a fin de encontrar un nuevo equilibrio en sectores clave como la innovación tecnológica y la actualización industrial, respaldados por la continua apertura de los mercados chinos a las empresas extranjeras.El diario concluye señalando que, ante un escenario global cada vez más complejo y turbulento, Alemania tiene la responsabilidad de promover un diálogo racional y constructivo, apostando por la confianza mutua y rechazando las presiones del unilateralismo para inyectar estabilidad en la gobernanza mundial.

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