Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261101/alemania-debe-apostar-por-mirar-su-relacion-con-china-en-el-largo-plazo-senala-medio-1175697600.html
Alemania debe apostar por mirar su relación con China en el largo plazo, señala medio
Alemania debe apostar por mirar su relación con China en el largo plazo, señala medio
Sputnik Mundo
Pekín tiene una visión de futuro respecto a su relación con Alemania y no permite que las fricciones temporales desvíen la trayectoria general de cooperación... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T09:43+0000
2026-11-01T09:43+0000
internacional
alemania
berlín
unión europea (ue)
global times
xi jinping
frank-walter steinmeier
política
china
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175297911_0:74:3077:1805_1920x0_80_0_0_d387f5c4a7e8bea5f19d29314f91e2f5.jpg
Según el medio, la reciente visita oficial del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a China representa un hito clave que coincide con el quincuagésimo quinto aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, sirviendo como un foro para reafirmar la estabilidad frente a los vaivenes geopolíticos y abogando explícitamente por la apertura económica en lugar del aislamiento.El diario señala que, durante su reunión con el mandatario europeo, el presidente chino Xi Jinping enfatizó que la consistencia es un valor fundamental en la gobernanza política, apelando a la sabiduría tradicional para criticar los cambios de políticas frecuentes y caprichosos, una advertencia directa que el medio sugiere debe ser atendida cuidadosamente por la parte alemana para evitar fricciones innecesarias.El rotativo argumenta que Pekín prioriza una perspectiva a largo plazo en sus vínculos con la Unión Europea, asegurando que las tensiones temporales no deben desviar el curso general de la cooperación, y sostiene que tanto Alemania como el bloque europeo deben mantener una resolución constante a pesar de los cambios internacionales sin precedentes que marcan la actualidad.Asimismo, el Global Times destaca que la cooperación industrial entre ambas naciones ha evolucionado desde una simple complementariedad de mercados y tecnologías hacia una fase de coinnovación activa, ejemplificada en centros de investigación conjuntos y desarrollos en electromovilidad, lo que a su vez desmantela las narrativas de dependencia unilateral que predominan en ciertos sectores políticos de Berlín.El artículo aborda también la creciente tendencia de Alemania a interpretar las relaciones comerciales bajo una óptica de presunta seguridad nacional; frente a esto, el medio argumenta que intentar revertir la crisis económica alemana no es incompatible con la profundización de los lazos económicos con el gigante asiático, siempre y cuando las diferencias se gestionen a través del diálogo estratégico.Para solucionar los desacuerdos comerciales y regulatorios, el Global Times subraya que ambos gobiernos deben fortalecer sus mecanismos de comunicación y coordinación a fin de encontrar un nuevo equilibrio en sectores clave como la innovación tecnológica y la actualización industrial, respaldados por la continua apertura de los mercados chinos a las empresas extranjeras.El diario concluye señalando que, ante un escenario global cada vez más complejo y turbulento, Alemania tiene la responsabilidad de promover un diálogo racional y constructivo, apostando por la confianza mutua y rechazando las presiones del unilateralismo para inyectar estabilidad en la gobernanza mundial.
https://noticiaslatam.lat/20261013/por-que-alemania-tiene-una-tensa-relacion-economica-con-china-1175413346.html
https://noticiaslatam.lat/20261026/los-empresarios-de-eeuu-solo-ven-como-se-estrecha-su-ventana-de-oportunidad-por-las-restricciones-a-1175592397.html
alemania
berlín
unión europea (ue)
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175297911_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_e57b55eef63542103760f9b5614ff1d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alemania, berlín, unión europea (ue), global times, xi jinping, frank-walter steinmeier, política, china
alemania, berlín, unión europea (ue), global times, xi jinping, frank-walter steinmeier, política, china

Alemania debe apostar por mirar su relación con China en el largo plazo, señala medio

09:43 GMT 01.11.2026
© REUTERS Thilo SchmuelgenEl canciller alemán, Friedrich Merz, in Bremen
El canciller alemán, Friedrich Merz, in Bremen - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
© REUTERS Thilo Schmuelgen
Síguenos en
Pekín tiene una visión de futuro respecto a su relación con Alemania y no permite que las fricciones temporales desvíen la trayectoria general de cooperación, afirma el diario 'Global Times', que sugiere al país europeo "trabajar en la misma dirección".
Según el medio, la reciente visita oficial del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a China representa un hito clave que coincide con el quincuagésimo quinto aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, sirviendo como un foro para reafirmar la estabilidad frente a los vaivenes geopolíticos y abogando explícitamente por la apertura económica en lugar del aislamiento.
El diario señala que, durante su reunión con el mandatario europeo, el presidente chino Xi Jinping enfatizó que la consistencia es un valor fundamental en la gobernanza política, apelando a la sabiduría tradicional para criticar los cambios de políticas frecuentes y caprichosos, una advertencia directa que el medio sugiere debe ser atendida cuidadosamente por la parte alemana para evitar fricciones innecesarias.
El rotativo argumenta que Pekín prioriza una perspectiva a largo plazo en sus vínculos con la Unión Europea, asegurando que las tensiones temporales no deben desviar el curso general de la cooperación, y sostiene que tanto Alemania como el bloque europeo deben mantener una resolución constante a pesar de los cambios internacionales sin precedentes que marcan la actualidad.
Alemania y China - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
Economía
¿Por qué Alemania tiene una tensa relación económica con China?
13 de octubre, 06:55 GMT
Asimismo, el Global Times destaca que la cooperación industrial entre ambas naciones ha evolucionado desde una simple complementariedad de mercados y tecnologías hacia una fase de coinnovación activa, ejemplificada en centros de investigación conjuntos y desarrollos en electromovilidad, lo que a su vez desmantela las narrativas de dependencia unilateral que predominan en ciertos sectores políticos de Berlín.
El artículo aborda también la creciente tendencia de Alemania a interpretar las relaciones comerciales bajo una óptica de presunta seguridad nacional; frente a esto, el medio argumenta que intentar revertir la crisis económica alemana no es incompatible con la profundización de los lazos económicos con el gigante asiático, siempre y cuando las diferencias se gestionen a través del diálogo estratégico.
La Casa Blanca y el Congreso de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
Internacional
Los empresarios de EEUU solo ven "cómo se estrecha su ventana de oportunidad" por las restricciones a China
26 de octubre, 06:35 GMT
Para solucionar los desacuerdos comerciales y regulatorios, el Global Times subraya que ambos gobiernos deben fortalecer sus mecanismos de comunicación y coordinación a fin de encontrar un nuevo equilibrio en sectores clave como la innovación tecnológica y la actualización industrial, respaldados por la continua apertura de los mercados chinos a las empresas extranjeras.
El diario concluye señalando que, ante un escenario global cada vez más complejo y turbulento, Alemania tiene la responsabilidad de promover un diálogo racional y constructivo, apostando por la confianza mutua y rechazando las presiones del unilateralismo para inyectar estabilidad en la gobernanza mundial.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала