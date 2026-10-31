https://noticiaslatam.lat/20261031/putin-rusia-es-uno-de-los-tres-paises-con-plena-soberania-digital-de-la-informacion-1175686995.html

Putin: "Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información"

Putin: "Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información"

Sputnik Mundo

El presidente Vladímir Putin afirmó que Rusia es uno de los tres países, junto con EEUU y China, que poseen plena soberanía digital en materia de información... 31.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-31T02:20+0000

2026-10-31T02:20+0000

2026-10-31T02:20+0000

ajedrez de geopolítica

vladímir putin

ministerio de desarrollo económico de rusia

china

eeuu

kremlin

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1f/1175687127_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_61c7e9cfac2122a713702399cb70b574.jpg

Putin: “Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información” Sputnik Mundo Putin: “Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información”

Rusia en la cúpula digital"Nadie más [aparte de Rusia, China y EEUU] cuenta con un conjunto completo de estas capacidades tecnológicas soberanas", declaró Putin durante una visita a una exposición celebrada en el marco de la cumbre Rusia-África.Así, enfatizó que "si no existe soberanía plena en el ámbito de la información, no hay soberanía". "Esto es imposible en el mundo moderno", sentenció el jefe del Kremlin.En este escenario, subrayó que una economía moderna no puede existir sin tecnología de la información moderna. "Es decir, la economía existe, pero está desactualizada y es ineficiente. Depende de otros, y esta dependencia aumentará”, explicó Putin.En opinión del exdiplomático y profesor de la UNAM Héctor Lerín, "esto da una idea de que el presidente Putin está defendiendo que otros países […] no se vean arrastrados a conflictos en donde intervienen las grandes empresas tecnológicas, que son uno de los cuatro o cinco polos del planeta que no responden a ninguna entidad estatal"."Que él [Putin] lo pantee ante tantos países de África es importante –desde luego que ellos lo saben– que se entienda que sin esta tecnología de información soberana, esta capacidad digital, no se puede avanzar mucho, y más cuando África hace ya años viene 'subiendo de juego'", observa Lerín.

https://noticiaslatam.lat/20261013/putin-y-trump-juegan-al-ajedrez-mientras-europa-y-su-agente-terrorista-en-ucrania-a-las-damas-1175421214.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

vladímir putin, ministerio de desarrollo económico de rusia, china, eeuu, kremlin, universidad nacional autónoma de méxico (unam)