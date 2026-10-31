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Ajedrez de Geopolítica
Movimientos inesperados, movimientos que esconden otros, o que distraen. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ‘Ajedrez de geopolítica’. Donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
https://noticiaslatam.lat/20261031/putin-rusia-es-uno-de-los-tres-paises-con-plena-soberania-digital-de-la-informacion-1175686995.html
Putin: "Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información"
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El presidente Vladímir Putin afirmó que Rusia es uno de los tres países, junto con EEUU y China, que poseen plena soberanía digital en materia de información... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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Putin: “Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información”
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Putin: “Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información”
Rusia en la cúpula digital"Nadie más [aparte de Rusia, China y EEUU] cuenta con un conjunto completo de estas capacidades tecnológicas soberanas", declaró Putin durante una visita a una exposición celebrada en el marco de la cumbre Rusia-África.Así, enfatizó que "si no existe soberanía plena en el ámbito de la información, no hay soberanía". "Esto es imposible en el mundo moderno", sentenció el jefe del Kremlin.En este escenario, subrayó que una economía moderna no puede existir sin tecnología de la información moderna. "Es decir, la economía existe, pero está desactualizada y es ineficiente. Depende de otros, y esta dependencia aumentará”, explicó Putin.En opinión del exdiplomático y profesor de la UNAM Héctor Lerín, "esto da una idea de que el presidente Putin está defendiendo que otros países […] no se vean arrastrados a conflictos en donde intervienen las grandes empresas tecnológicas, que son uno de los cuatro o cinco polos del planeta que no responden a ninguna entidad estatal"."Que él [Putin] lo pantee ante tantos países de África es importante –desde luego que ellos lo saben– que se entienda que sin esta tecnología de información soberana, esta capacidad digital, no se puede avanzar mucho, y más cuando África hace ya años viene 'subiendo de juego'", observa Lerín.
https://noticiaslatam.lat/20261013/putin-y-trump-juegan-al-ajedrez-mientras-europa-y-su-agente-terrorista-en-ucrania-a-las-damas-1175421214.html
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Putin: "Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información"

02:20 GMT 31.10.2026
Ajedrez de Geopolítica
Putin: “Rusia es uno de los tres países con plena soberanía digital de la información”
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Javier Benítez
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El presidente Vladímir Putin afirmó que Rusia es uno de los tres países, junto con EEUU y China, que poseen plena soberanía digital en materia de información. En este sentido, advirtió con contundencia que una economía moderna no puede existir sin una tecnología de la información moderna.

Rusia en la cúpula digital

"Nadie más [aparte de Rusia, China y EEUU] cuenta con un conjunto completo de estas capacidades tecnológicas soberanas", declaró Putin durante una visita a una exposición celebrada en el marco de la cumbre Rusia-África.
Así, enfatizó que "si no existe soberanía plena en el ámbito de la información, no hay soberanía". "Esto es imposible en el mundo moderno", sentenció el jefe del Kremlin.
En este escenario, subrayó que una economía moderna no puede existir sin tecnología de la información moderna. "Es decir, la economía existe, pero está desactualizada y es ineficiente. Depende de otros, y esta dependencia aumentará”, explicó Putin.
Putin y Trump juegan al ajedrez, mientras Europa y su agente terrorista en Ucrania, a las damas - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
Ajedrez de Geopolítica
Putin y Trump juegan al ajedrez, mientras Europa y su agente terrorista en Ucrania, a las damas
13 de octubre, 13:00 GMT
En opinión del exdiplomático y profesor de la UNAM Héctor Lerín, "esto da una idea de que el presidente Putin está defendiendo que otros países […] no se vean arrastrados a conflictos en donde intervienen las grandes empresas tecnológicas, que son uno de los cuatro o cinco polos del planeta que no responden a ninguna entidad estatal".
"Que él [Putin] lo pantee ante tantos países de África es importante –desde luego que ellos lo saben– que se entienda que sin esta tecnología de información soberana, esta capacidad digital, no se puede avanzar mucho, y más cuando África hace ya años viene 'subiendo de juego'", observa Lerín.
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