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Brasil supera a Argentina: lidera el auge de petróleo y gas en América Latina
Brasil supera a Argentina: lidera el auge de petróleo y gas en América Latina
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La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) confirmó este importante cambio de liderazgo en la matriz energética de la región en su más reciente... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el reporte, el impulso conjunto de la extracción hidrocarburífera elevó la producción petrolera de la región a 307 millones de barriles (Mbbl) en mayo de 2026, lo que representó un repunte interanual del 6% y un incremento intermensual del 4,8% en comparación con abril.En el mercado del crudo, Brasil afianzó su posición dominante al concentrar por sí solo el 41% del total extraído en América Latina y el Caribe. Detrás de la potencia sudamericana se ubicaron México, con una cuota de participación del 23%, y Venezuela, que aportó el 11% de la oferta petrolera regional durante el mismo período analizado.El hito más significativo de la medición se registró en el sector del gas natural, donde Brasil desplazó formalmente a la Argentina como el primer productor de la región al captar el 26% de la cuota latinoamericana. La cifra apunta un marcado giro respecto a enero de 2026, cuando Argentina encabezaba la tabla con el 21% de la extracción total apuntalada por Vaca Muerta, mientras que el volumen brasileño apenas alcanzaba el 13%.El repunte de la actividad hidrocarburífera en Brasil responde principalmente a las operaciones de Petrobras y al avance del desarrollo en yacimientos no convencionales y en aguas profundas. Con la combinación del nuevo mapa gasífero, Brasil y Argentina reunieron en conjunto el 46% de la producción total del hidrocarburo, seguidos por México con un 9%, y por Bolivia y Venezuela, que registraron una cuota del 8% cada uno.Pese al sólido desempeño en la extracción, la integración energética intrarregional mantiene asignaturas pendientes, señala el reporte, ya que el 81% del valor total de las importaciones de combustibles en la zona aún proviene de mercados extrarregionales. En paralelo, la producción de los seis principales países concentró el 88% de la oferta gasífera, dejando el 12% restante distribuido entre Perú, Colombia y Ecuador.Vale recordar que la expansión de la oferta interna se produce en un entorno de marcada volatilidad inflacionaria para el consumo masivo, derivada de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel. Según el Reporte mensual de inflación energética de la Olade, la variación interanual de los costos energéticos escaló al 8,33% en agosto del 2026, fijando su nivel más elevado de los últimos 12 meses y superando por casi el doble a la inflación general de la región, que se ubicó en un 4,43%.El informe señala también que las tensiones sobre los precios finales al consumidor han terminado por impactar directamente de forma homogénea en la distribución de los combustibles líquidos. Como resultado del encarecimiento registrado a escala regional, el precio promedio del litro de diésel se equiparó por primera vez con el valor de la gasolina, situándose ambos hidrocarburos en una cotización media de 1,41 dólares por litro.
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Brasil supera a Argentina: lidera el auge de petróleo y gas en América Latina

09:51 GMT 31.10.2026
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Logotipo de Petrobras - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
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La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) confirmó este importante cambio de liderazgo en la matriz energética de la región en su más reciente informe.
De acuerdo con el reporte, el impulso conjunto de la extracción hidrocarburífera elevó la producción petrolera de la región a 307 millones de barriles (Mbbl) en mayo de 2026, lo que representó un repunte interanual del 6% y un incremento intermensual del 4,8% en comparación con abril.
En el mercado del crudo, Brasil afianzó su posición dominante al concentrar por sí solo el 41% del total extraído en América Latina y el Caribe. Detrás de la potencia sudamericana se ubicaron México, con una cuota de participación del 23%, y Venezuela, que aportó el 11% de la oferta petrolera regional durante el mismo período analizado.
La energía impulsa la economía argentina: Estamos cerca del millón de barriles de petróleo diarios - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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La energía impulsa la economía argentina: "Estamos cerca del millón de barriles de petróleo diarios"
19 de octubre, 21:00 GMT
El hito más significativo de la medición se registró en el sector del gas natural, donde Brasil desplazó formalmente a la Argentina como el primer productor de la región al captar el 26% de la cuota latinoamericana. La cifra apunta un marcado giro respecto a enero de 2026, cuando Argentina encabezaba la tabla con el 21% de la extracción total apuntalada por Vaca Muerta, mientras que el volumen brasileño apenas alcanzaba el 13%.
El repunte de la actividad hidrocarburífera en Brasil responde principalmente a las operaciones de Petrobras y al avance del desarrollo en yacimientos no convencionales y en aguas profundas. Con la combinación del nuevo mapa gasífero, Brasil y Argentina reunieron en conjunto el 46% de la producción total del hidrocarburo, seguidos por México con un 9%, y por Bolivia y Venezuela, que registraron una cuota del 8% cada uno.
Pese al sólido desempeño en la extracción, la integración energética intrarregional mantiene asignaturas pendientes, señala el reporte, ya que el 81% del valor total de las importaciones de combustibles en la zona aún proviene de mercados extrarregionales. En paralelo, la producción de los seis principales países concentró el 88% de la oferta gasífera, dejando el 12% restante distribuido entre Perú, Colombia y Ecuador.
Petroecuador y Petroperú alcanzan un acuerdo para que Ecuador eporte crudo a la refinería peruana de Talara - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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¿Podrá la venta de petróleo a Perú resolver la dependencia de Ecuador de los derivados?
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Vale recordar que la expansión de la oferta interna se produce en un entorno de marcada volatilidad inflacionaria para el consumo masivo, derivada de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
Según el Reporte mensual de inflación energética de la Olade, la variación interanual de los costos energéticos escaló al 8,33% en agosto del 2026, fijando su nivel más elevado de los últimos 12 meses y superando por casi el doble a la inflación general de la región, que se ubicó en un 4,43%.
El informe señala también que las tensiones sobre los precios finales al consumidor han terminado por impactar directamente de forma homogénea en la distribución de los combustibles líquidos. Como resultado del encarecimiento registrado a escala regional, el precio promedio del litro de diésel se equiparó por primera vez con el valor de la gasolina, situándose ambos hidrocarburos en una cotización media de 1,41 dólares por litro.
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