¿Podrá la venta de petróleo a Perú resolver la dependencia de Ecuador a los derivados?

Exportación no es ingreso fiscalEl monto de 1.652 millones de dólares anunciado de manera oficial fue calculado proyectando un valor referencial del barril WTI cercano a los 100 dólares. La transacción permitirá a la planta peruana cubrir cerca del 60% de los requerimientos de procesamiento de la Refinería Talara. No obstante, las finanzas públicas ecuatorianas reciben únicamente un porcentaje menor tras descontar los costos operativos de la cadena hidrocarburífera.Marcela Reinoso, exviceministra de Hidrocarburos y exgerente general de Petroecuador, enfatiza en entrevista con Sputnik la necesidad de transparentar la estructura de costos de cada barril antes de estimar el beneficio neto para el Estado.En esa misma línea, el economista Juan Pablo Jaramillo aclara que el monto de la venta internacional no debe asimilarse directamente como disponibilidad de caja para el erario público.Jaramillo acota que la operación tampoco implica una expansión de la plataforma de producción petrolera del país, sino una reorientación geográfica de los clientes habituales.Las ventajas de la vecindadLa venta directa a la Refinería Talara otorga a Ecuador ventajas comerciales frente al mercado, fundamentadas en la cercanía geográfica y la reducción sustancial de los fletes marítimos.Asimismo, destaca que el beneficio es bilateral y consolida la integración energética regional. Según la experta, Perú gana bastante y tal vez mucho más que Ecuador en esta transacción porque está asegurando un volumen de crudo con un flete que se reduce alrededor de tres veces siendo el puerto de partida Ecuador. "Con el crudo ecuatoriano pueden cargar Talara y es una oportunidad muy buena para ambos países. Además, hay un acuerdo para explorar oportunidades en derivados e integración energética, disminuyendo el traslado marítimo y el impacto ambiental", analiza Reinoso.Jaramillo recuerda que la rentabilidad final quedará sujeta a las fluctuaciones del mercado global, un factor totalmente exógeno para la política económica nacional. Luego del repunte en 2021, cuando el WTI cotizaba cerca de los 50,63 dólares y el pico histórico alcanzado en junio de 2022 fue superando los 122 dólares, el mercado atravesó una fase de moderación entre 2023 y 2025, periodo en el que el crudo ecuatoriano cerró diciembre de 2025 en 51,92 dólares por barril.Sin embargo, para 2026 el panorama dio un giro drástico. La cotización del WTI escaló nuevamente hasta situarse entre los 98 USD y 101 USD en octubre de 2026, mientras que el petróleo ecuatoriano rozó los 93,12 USD a mediados de año.El 'desangre' de la refinaciónEl verdadero cuello de botella para que las divisas de la exportación a Perú fortalezcan la economía ecuatoriana reside en la balanza de combustibles. Mientras Ecuador vende petróleo crudo, se ve obligado a importar diésel y naftas a precios internacionales elevados, diluyendo los beneficios del comercio exterior.Reinoso advierte que concentrar la atención mediática en la venta de crudo oculta la pérdida masiva de recursos en la etapa de refinación nacional:Además, la experta explica que la ganancia se está perdiendo en el momento en que no se puede mantener la Refinería de Esmeraldas a su capacidad máxima para disminuir la compra de derivados. Según Reinoso, si no se ataca la refinación Ecuador no está ganando dinero, solo perdiendo menos.Finalmente, el experto en economía remarca la urgencia de fortalecer la institucionalidad del país para superar la volatilidad del mercado.
El restablecimiento de las relaciones entre Petroecuador y Petroperú abre una ventana de integración regional. La adjudicación de dos contratos para la exportación de 16,2 millones de barriles de crudo ecuatoriano hacia la Refinería Talara pone fin a un paréntesis de cuatro años sin operaciones directas entre ambas empresas estatales.
Exportación no es ingreso fiscal
El monto de 1.652 millones de dólares anunciado de manera oficial fue calculado proyectando un valor referencial del barril WTI cercano a los 100 dólares. La transacción permitirá a la planta peruana cubrir cerca del 60% de los requerimientos de procesamiento de la Refinería Talara. No obstante, las finanzas públicas ecuatorianas reciben únicamente un porcentaje menor tras descontar los costos operativos de la cadena hidrocarburífera.
Petroecuador concreta venta histórica de petróleo a Perú: abastecerá 60% del crudo de la Refinería de Talara.
Las petroleras estatales de Ecuador y Perú retoman operaciones comerciales después de cuatro años.
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Marcela Reinoso, exviceministra de Hidrocarburos y exgerente general de Petroecuador, enfatiza en entrevista con Sputnik la necesidad de transparentar la estructura de costos de cada barril antes de estimar el beneficio neto para el Estado.
"A este valor hay que restarle el costo de operación, la producción de cada barril y el costo de transporte. El mayor ingreso que puede percibir el Estado nacional viene dado por la optimización de los costos de producción y transporte", comenta la exgerente.
En esa misma línea, el economista Juan Pablo Jaramillo aclara que el monto de la venta internacional no debe asimilarse directamente como disponibilidad de caja para el erario público.
"Para tener una referencia, entre enero y agosto de 2026, Ecuador exportó 6.647 millones de dólares en petróleo y derivados, pero los ingresos reportados para el Presupuesto General del Estado fueron de 1.434 millones. Siempre hay que diferenciar la exportación del ingreso fiscal como tal", detalla el economista en una conversación con este medio.
Jaramillo acota que la operación tampoco implica una expansión de la plataforma de producción petrolera del país, sino una reorientación geográfica de los clientes habituales.
"Ecuador está simplemente cambiando de cliente. No es que está aumentando su producción petrolera o vendiendo nuevo petróleo en el mercado, sino que simplemente está operando con Perú cuando usualmente el petróleo ecuatoriano ha tenido otros destinos. Esto no significa que sean ingresos adicionales para las exportaciones o para el fisco", analiza.
La venta directa a la Refinería Talara otorga a Ecuador ventajas comerciales frente al mercado, fundamentadas en la cercanía geográfica y la reducción sustancial de los fletes marítimos.
"Cuando vendemos a largo plazo buscamos premios más altos, de tal forma que el precio final sea mayor. Al venderlo a Perú podemos obtener un premio mayor del que se obtendría vendiendo a otro proveedor, justamente por la cercanía. Nosotros ganamos por un volumen fijo sujeto a un premio por cercanía, lo que no pasaría con un comprador lejano", menciona la exfuncionaria.
Asimismo, destaca que el beneficio es bilateral y consolida la integración energética regional. Según la experta, Perú gana bastante y tal vez mucho más que Ecuador en esta transacción porque está asegurando un volumen de crudo con un flete que se reduce alrededor de tres veces siendo el puerto de partida Ecuador. "Con el crudo ecuatoriano pueden cargar Talara y es una oportunidad muy buena para ambos países. Además, hay un acuerdo para explorar oportunidades en derivados e integración energética, disminuyendo el traslado marítimo y el impacto ambiental", analiza Reinoso.
Jaramillo recuerda que la rentabilidad final quedará sujeta a las fluctuaciones del mercado global, un factor totalmente exógeno para la política económica nacional. Luego del repunte en 2021, cuando el WTI cotizaba cerca de los 50,63 dólares y el pico histórico alcanzado en junio de 2022 fue superando los 122 dólares, el mercado atravesó una fase de moderación entre 2023 y 2025, periodo en el que el crudo ecuatoriano cerró diciembre de 2025 en 51,92 dólares por barril.
Sin embargo, para 2026 el panorama dio un giro drástico. La cotización del WTI escaló nuevamente hasta situarse entre los 98 USD y 101 USD en octubre de 2026, mientras que el petróleo ecuatoriano rozó los 93,12 USD a mediados de año.
El verdadero cuello de botella para que las divisas de la exportación a Perú fortalezcan la economía ecuatoriana reside en la balanza de combustibles. Mientras Ecuador vende petróleo crudo, se ve obligado a importar diésel y naftas a precios internacionales elevados, diluyendo los beneficios del comercio exterior.
Reinoso advierte que concentrar la atención mediática en la venta de crudo oculta la pérdida masiva de recursos en la etapa de refinación nacional:
"Si yo me concentro solamente en vender mejor, estoy dejando de lado la parte de la refinación, y ahí es donde tengo el mayor desangre de recursos económicos actualmente. Todos los esfuerzos que hago en comercio internacional se diluyen si no trabajo sobre la refinación, porque actualmente estoy comprando un diésel que puede estar bordeando o superando los 200 dólares", compara.
Además, la experta explica que la ganancia se está perdiendo en el momento en que no se puede mantener la Refinería de Esmeraldas a su capacidad máxima para disminuir la compra de derivados. Según Reinoso, si no se ataca la refinación Ecuador no está ganando dinero, solo perdiendo menos.
"Un ingreso mayor por aumentos de precios nos hace paradójicamente más dependientes del mercado petrolero. Por una parte, Ecuador se beneficia por precios más altos porque exporta crudo, pero al mismo tiempo se ve más limitado porque estamos importando cada vez más derivados", acota Jaramillo.
Finalmente, el experto en economía remarca la urgencia de fortalecer la institucionalidad del país para superar la volatilidad del mercado.
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