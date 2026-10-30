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Un convoy de 25 autobuses y más de 50 médicos lleva ayuda humanitaria a Alioshki, destaca la comisionada rusa para DDHH

Un convoy de 25 autobuses y más de 50 médicos lleva ayuda humanitaria a Alioshki, destaca la comisionada rusa para DDHH

Sputnik Mundo

Una caravana humanitaria con 25 autobuses y más de 50 médicos se dirige a Alioshki, ciudad rusa asediada por las tropas ucranianas, según anunció la... 30.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-30T07:55+0000

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"Hoy se ha organizado un gran convoy con 25 autobuses, son como mínimo 750 asientos (...) Trabajan con nosotros más de 50 médicos y paramédicos que están listos para prestar la asistencia necesaria", declaró la funcionaria.Lantrátova confirmó también en sus redes sociales que se encuentra rumbo a Alioshki junto a su homólogo ucraniano Dmitri Lubinets.La comisionada rusa resaltó además que tanto las fuerzas de su país como las tropas ucranianas están respetando el alto el fuego en Alioshki, ubicada en la región de Jersón, y no se registraron incidentes armados.Además, informó que un zapador y otra persona fallecieron mientras desminaban las vías para garantizar el paso seguro de una misión humanitaria en la localidad.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.

https://noticiaslatam.lat/20261029/la-operacion-humanitaria-en-la-ciudad-de-alioshki-ha-comenzado-confirma-el-kremlin-1175658807.html

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