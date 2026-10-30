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Un convoy de 25 autobuses y más de 50 médicos lleva ayuda humanitaria a Alioshki, destaca la comisionada rusa para DDHH
Un convoy de 25 autobuses y más de 50 médicos lleva ayuda humanitaria a Alioshki, destaca la comisionada rusa para DDHH
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Una caravana humanitaria con 25 autobuses y más de 50 médicos se dirige a Alioshki, ciudad rusa asediada por las tropas ucranianas, según anunció la... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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"Hoy se ha organizado un gran convoy con 25 autobuses, son como mínimo 750 asientos (...) Trabajan con nosotros más de 50 médicos y paramédicos que están listos para prestar la asistencia necesaria", declaró la funcionaria.Lantrátova confirmó también en sus redes sociales que se encuentra rumbo a Alioshki junto a su homólogo ucraniano Dmitri Lubinets.La comisionada rusa resaltó además que tanto las fuerzas de su país como las tropas ucranianas están respetando el alto el fuego en Alioshki, ubicada en la región de Jersón, y no se registraron incidentes armados.Además, informó que un zapador y otra persona fallecieron mientras desminaban las vías para garantizar el paso seguro de una misión humanitaria en la localidad.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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Un convoy de 25 autobuses y más de 50 médicos lleva ayuda humanitaria a Alioshki, destaca la comisionada rusa para DDHH

07:55 GMT 30.10.2026
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaZapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Una caravana humanitaria con 25 autobuses y más de 50 médicos se dirige a Alioshki, ciudad rusa asediada por las tropas ucranianas, según anunció la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova.
"Hoy se ha organizado un gran convoy con 25 autobuses, son como mínimo 750 asientos (...) Trabajan con nosotros más de 50 médicos y paramédicos que están listos para prestar la asistencia necesaria", declaró la funcionaria.
Lantrátova confirmó también en sus redes sociales que se encuentra rumbo a Alioshki junto a su homólogo ucraniano Dmitri Lubinets.
La comisionada rusa resaltó además que tanto las fuerzas de su país como las tropas ucranianas están respetando el alto el fuego en Alioshki, ubicada en la región de Jersón, y no se registraron incidentes armados.

"Se completó el desminado de las rutas para la misión humanitaria en Alioshki. Gracias a nuestros militares, que, arriesgando sus vidas, prepararon las carreteras para que el tránsito sea seguro", aseveró.

El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
Internacional
La operación humanitaria en la ciudad de Alioshki ha comenzado, confirma el Kremlin
ayer, 10:05 GMT
Además, informó que un zapador y otra persona fallecieron mientras desminaban las vías para garantizar el paso seguro de una misión humanitaria en la localidad.
Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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