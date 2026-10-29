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La operación humanitaria en la ciudad de Alioshki ha comenzado, confirma el Kremlin

La operación humanitaria en la ciudad de Alioshki ha comenzado, confirma el Kremlin

Sputnik Mundo

Se espera que entre hoy y mañana la ayuda humanitaria llegue a Alioshki de forma segura y sin obstáculos, y que todas las personas que lo deseen puedan... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, respondió a la pregunta si la operación en Alioshki contribuiría a las negociaciones trilaterales en Abu Dabi y a una posible reunión posterior al más alto nivel."Este tipo de misiones humanitarias son, sin duda, importantes. Al menos, suponen una cierta coordinación de acciones, basada en consideraciones humanitarias de primer orden. Y, por supuesto, estos esfuerzos humanitarios y de pacificación por parte de Estados Unidos son muy valiosos", enfatizó.Alioshki se encuentra en la margen izquierda del río Dniéper, frente a Jersón, ciudad controlada por las FFAA de Ucrania. Las acciones del Ejército ucraniano han provocado una situación humanitaria complicada.Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.Ataques contra Moscú durante el foro Rusia-ÁfricaPeskov calificó de extraño intentar organizar un ataque masivo con drones contra Moscú durante la cumbre Rusia-África.En este sentido, indicó que tales acciones de Kiev confirman que la operación militar especial debe continuar.La tercera cumbre y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre.Rusia y la UELa política europea de renunciar a los recursos energéticos rusos es miope, aseveró el funcionario.En este contexto, señaló que la situación económica en Europa está empeorando y que su economía permanece estancada.El pasado 26 de enero, el Consejo de la Unión Europea anunció la aprobación definitiva de una prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero de 2027 y de gas ruso por gasoducto a partir del 30 de septiembre de ese mismo año.Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

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