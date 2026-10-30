Revelan nuevos detalles sobre el trágico accidente ferroviario en España
© AP Photo / Manu FernandezLos servicios de emergencia intervienen en el lugar de un choque entre dos trenes en Urda, España
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La colisión de trenes en España se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, informó la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil. También agregó que los datos se especificarán a medida que avance la investigación.
"La colisión se produjo a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h", se desprende del comunicado del organismo.
Sin embargo, la velocidad concreta no se conocerá hasta la extracción de los datos del registrador jurídico embarcado, se precisa.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó que habría habido afectados de al menos 27 nacionalidades tras el siniestro.
"Tenemos hasta 27 nacionalidades de víctimas que pueden haber fallecido en esta tragedia ferroviaria", indicó. En este contexto, recalcó que las autoridades españolas mantienen contacto con los consulados respectivos para proporcionarles la información lo antes posible.
28 de octubre, 19:30 GMT
Cabe señalar, que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazó dimitir ante las exigencias correspondientes que tuvieron lugar tras la colisión. El titular recalcó que busca aclarar los detalles del suceso, así como adoptar soluciones.
"Respeto las peticiones de dimisión, pero mi misión es aclarar qué pasó. Dar explicaciones claras y aportar soluciones en la medida de lo posible. Si se comprueba que fallaron los controles y la organización, actuaremos en consecuencia. Si hay responsabilidades individuales, se exigirán por los cauces correspondientes", sostuvo en una rueda de prensa.
El 28 de octubre, un tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe con 379 viajeros y 7 tripulantes a bordo embistió contra la parte trasera del convoy detenido del operador privado Iryo con 147 viajeros y 5 tripulantes a bordo, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Hasta el momento, las autoridades reportan 69 muertos y más de 200 heridos de diversa gravedad.
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