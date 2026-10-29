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"¡Óscar Puente, asesino!": las protestas y la huelga de maquinistas aumentan la presión sobre las autoridades tras el accidente de Toledo
"¡Óscar Puente, asesino!": las protestas y la huelga de maquinistas aumentan la presión sobre las autoridades tras el accidente de Toledo
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El choque entre dos trenes de pasajeros en la provincia española de Toledo, que dejó al menos 68 muertos, desató una ola de indignación en el país. Durante la... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, se convirtió en uno de los principales blancos de las protestas.Según los reportes, entre los participantes había representantes de las organizaciones radicales españolas Falange y Revuelta. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y dispersaron en varias ocasiones a los manifestantes después de que algunos intentaran atravesar el cordón policial y arrojaran objetos contra los efectivos.Al día siguiente del accidente, el sindicato de maquinistas SEMAF confirmó la huelga de 24 horas prevista para el 29 de octubre. La organización había anunciado el paro el 16 de octubre, antes de la tragedia, y reclama cambios estructurales en materia de seguridad ferroviaria.Entre sus exigencias figuran protocolos claros y obligatorios para actuar ante alertas meteorológicas, así como normas precisas de coordinación y comunicación en situaciones de riesgo elevado. Tras el accidente, el sindicato señaló que también estudia nuevas medidas para proteger la seguridad de los trabajadores y los pasajeros.La tragedia ocurrió el 28 de octubre cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo (centro). Un tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe chocó contra la parte trasera del convoy detenido del operador privado Iryo. Varios vagones descarrilaron. Los investigadores examinan un posible fallo del sistema de seguridad y las decisiones del centro de control ferroviario, que habría autorizado al tren de Renfe a reanudar la marcha. Las causas definitivas del accidente deberán establecerse durante la investigación.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y afirmó que toda España está de luto. Sin embargo, la tragedia ha intensificado las preguntas sobre la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de las normas de seguridad.El accidente de Toledo es el segundo siniestro ferroviario mortal de gran magnitud registrado en España en 2026. En enero, una colisión de trenes cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 46 muertos. La repetición de tragedias de este tipo ha aumentado la presión social sobre el Gobierno y los operadores ferroviarios.
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"¡Óscar Puente, asesino!": las protestas y la huelga de maquinistas aumentan la presión sobre las autoridades tras el accidente de Toledo

11:07 GMT 29.10.2026 (actualizado: 11:25 GMT 29.10.2026)
© AP Photo / Manu FernandezUnas grúas elevan vagones de tren siniestrados mientras los equipos de rescate buscan víctimas tras una colisión entre dos trenes en Urda, España.
Unas grúas elevan vagones de tren siniestrados mientras los equipos de rescate buscan víctimas tras una colisión entre dos trenes en Urda, España. - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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El choque entre dos trenes de pasajeros en la provincia española de Toledo, que dejó al menos 68 muertos, desató una ola de indignación en el país. Durante la noche, manifestantes se congregaron frente al Ministerio de Transportes, en Madrid, para exigir que se identifique a los responsables de la tragedia.
El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, se convirtió en uno de los principales blancos de las protestas.

"¡Óscar Puente, asesino!", corearon los manifestantes, que exigieron su dimisión y atribuyeron a la dirección del Ministerio responsabilidad política por el estado del sistema ferroviario.

Según los reportes, entre los participantes había representantes de las organizaciones radicales españolas Falange y Revuelta. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y dispersaron en varias ocasiones a los manifestantes después de que algunos intentaran atravesar el cordón policial y arrojaran objetos contra los efectivos.
Al día siguiente del accidente, el sindicato de maquinistas SEMAF confirmó la huelga de 24 horas prevista para el 29 de octubre. La organización había anunciado el paro el 16 de octubre, antes de la tragedia, y reclama cambios estructurales en materia de seguridad ferroviaria.
Entre sus exigencias figuran protocolos claros y obligatorios para actuar ante alertas meteorológicas, así como normas precisas de coordinación y comunicación en situaciones de riesgo elevado. Tras el accidente, el sindicato señaló que también estudia nuevas medidas para proteger la seguridad de los trabajadores y los pasajeros.
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Madrid-Sevilla: el accidente ferroviario más grave de España en la última década
ayer, 19:30 GMT
La tragedia ocurrió el 28 de octubre cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo (centro). Un tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe chocó contra la parte trasera del convoy detenido del operador privado Iryo. Varios vagones descarrilaron. Los investigadores examinan un posible fallo del sistema de seguridad y las decisiones del centro de control ferroviario, que habría autorizado al tren de Renfe a reanudar la marcha. Las causas definitivas del accidente deberán establecerse durante la investigación.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y afirmó que toda España está de luto. Sin embargo, la tragedia ha intensificado las preguntas sobre la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de las normas de seguridad.
El accidente de Toledo es el segundo siniestro ferroviario mortal de gran magnitud registrado en España en 2026. En enero, una colisión de trenes cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 46 muertos. La repetición de tragedias de este tipo ha aumentado la presión social sobre el Gobierno y los operadores ferroviarios.
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