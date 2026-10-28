Madrid-Sevilla: el accidente ferroviario más grave de España en la última década
El tren de alta velocidad 080 de Renfe (AVE Madrid-Sevilla), operado por la empresa estatal, chocó a una velocidad de 200 km/h contra el tren Iryo 6076, perteneciente a una compañía privada.
El tren de alta velocidad 080 de Renfe (AVE Madrid-Sevilla), operado por la empresa estatal, chocó a una velocidad de 200 km/h contra el tren Iryo 6076, perteneciente a una compañía privada.
Al menos 68 personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas (50 de ellas se encuentran en estado grave).
En total, ambos trenes transportaban a más de 500 pasajeros.
Al menos 68 personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas (50 de ellas se encuentran en estado grave).
En total, ambos trenes transportaban a más de 500 pasajeros.
Ambos trenes cubrían la ruta Madrid-Sevilla.
La colisión se produjo cerca de la localidad de Urda, a 140 km al sur de Madrid, aproximadamente a las 8:54 hora local (7:54 GMT).
Ambos trenes cubrían la ruta Madrid-Sevilla.
La colisión se produjo cerca de la localidad de Urda, a 140 km al sur de Madrid, aproximadamente a las 8:54 hora local (7:54 GMT).
Debido al impacto, los dos últimos vagones del Iryo descarrilaron y volcaron de lado.
Debido al impacto, los dos últimos vagones del Iryo descarrilaron y volcaron de lado.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por la catástrofe ocurrida en la provincia de Toledo, que comenzará a medianoche del 29 de octubre y se prolongará hasta la medianoche del 31 de octubre.
Asimismo, expresó sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por la catástrofe ocurrida en la provincia de Toledo, que comenzará a medianoche del 29 de octubre y se prolongará hasta la medianoche del 31 de octubre.
Asimismo, expresó sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia.
Se presume que el accidente se debió a un error humano.
Tras un fallo en el sistema de seguridad y la detención de todos los trenes, el centro de control del operador Adif autorizó reanudar la circulación a velocidad normal, aunque, según la normativa, esta no debía superar los 40 km/h.
Se presume que el accidente se debió a un error humano.
Tras un fallo en el sistema de seguridad y la detención de todos los trenes, el centro de control del operador Adif autorizó reanudar la circulación a velocidad normal, aunque, según la normativa, esta no debía superar los 40 km/h.
"Se están analizando las circunstancias, pero lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro", declaró el rey Felipe VI sobre lo ocurrido.
"Se están analizando las circunstancias, pero lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro", declaró el rey Felipe VI sobre lo ocurrido.
Es la mayor tragedia ferroviaria desde 2013. Aquel año murieron 80 personas al descarrilar un tren de alta velocidad a las afueras de Santiago de Compostela.
Es la mayor tragedia ferroviaria desde 2013. Aquel año murieron 80 personas al descarrilar un tren de alta velocidad a las afueras de Santiago de Compostela.