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Decenas de muertos en la colisión entre dos trenes en España
Decenas de muertos en la colisión entre dos trenes en España
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Al menos 50 personas fallecieron y más de 179 resultaron heridas en el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Los Yébenes, en Toledo, según los... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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El accidente se produjo a las 8:54 horas (7:54 GMT), en el punto kilométrico 118, entre las estaciones de Los Yébenes y Urda. Según testigos, al menos dos vagones cayeron por un terraplén tras el choque.El accidente involucró a dos trenes que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla: un AVE de Renfe, con 147 pasajeros a bordo, y un convoy de Iryo, en el que viajaban 397 personas.La velocidad del tren que colisionó podría haber oscilado entre los 200 y los 250 km/h, notaron los medios locales.El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reaccionó al accidente y afirmó que está en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
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Decenas de muertos en la colisión entre dos trenes en España
10:03 GMT 28.10.2026 (actualizado: 10:31 GMT 28.10.2026)
Al menos 50 personas fallecieron y más de 179 resultaron heridas en el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Los Yébenes, en Toledo, según los servicios de emergencias.
El accidente se produjo a las 8:54 horas (7:54 GMT), en el punto kilométrico 118, entre las estaciones de Los Yébenes y Urda. Según testigos, al menos dos vagones cayeron por un terraplén tras el choque.
El accidente involucró a dos trenes que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla: un AVE de Renfe, con 147 pasajeros a bordo, y un convoy de Iryo, en el que viajaban 397 personas.
La velocidad del tren que colisionó podría haber oscilado entre los 200 y los 250 km/h, notaron los medios locales.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reaccionó al accidente y afirmó que está en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", publicó Sánchez en X.
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