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La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki

La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la información facilitada por la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, sobre la muerte de un... 30.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-30T14:12+0000

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El 28 de octubre de 2026, durante las labores de reconocimiento técnico y desminado de las carreteras para garantizar el paso seguro de un convoy humanitario hacia la ciudad de Alioshki, murió Andréi Vediórnikov, zapador de la 98.ª División Aerotransportada de la Guardia de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.

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