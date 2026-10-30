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La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki
La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki
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El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la información facilitada por la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, sobre la muerte de un... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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El 28 de octubre de 2026, durante las labores de reconocimiento técnico y desminado de las carreteras para garantizar el paso seguro de un convoy humanitario hacia la ciudad de Alioshki, murió Andréi Vediórnikov, zapador de la 98.ª División Aerotransportada de la Guardia de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki

14:12 GMT 30.10.2026
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia  / Acceder al contenido multimediaZapadores de las FFAA rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Zapadores de las FFAA rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la información facilitada por la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, sobre la muerte de un militar ruso durante las labores de desminado de una carretera que conduce a Alioshki, en la región de Jersón.
El 28 de octubre de 2026, durante las labores de reconocimiento técnico y desminado de las carreteras para garantizar el paso seguro de un convoy humanitario hacia la ciudad de Alioshki, murió Andréi Vediórnikov, zapador de la 98.ª División Aerotransportada de la Guardia de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.

"El militar ruso sufrió heridas mortales al detonar, durante las labores de desminado, un artefacto explosivo colocado por un dron ucraniano y equipado con un sensor Doppler que se activa al aproximarse a él", explican.

Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate, y minaba las vías de acceso para impedir la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria. El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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