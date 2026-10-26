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Mucho ruido y pocas nueces: ¿se avecina un enfrentamiento entre Zelenski y EEUU?
Mucho ruido y pocas nueces: ¿se avecina un enfrentamiento entre Zelenski y EEUU?
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Se produjo un evidente malentendido entre el Pentágono y Volodímir Zelenski en torno al suministro de armamento. Mientras Kiev da la voz de alarma, el... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T18:33+0000
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Hace unos días, Volodímir Zelenski acusó públicamente al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de retrasar el envío a Ucrania de misiles para los sistemas Patriot y Nasams.Por su parte, el Pentágono desmintió estas acusaciones y aseguró a los medios rusos que la política estadounidense respecto al armamento que los países europeos pueden transferir a Ucrania se mantiene sin cambios.El 20 de octubre, la prensa norteamericana informó, citando diversas fuentes, que Hegseth no expresó un rechazo oficial, pero tampoco tomó medidas concretas para autorizar la transferencia de misiles interceptores para los sistemas Patriot por parte de terceros países.A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, no descartó la posibilidad de que Hegseth hubiera denegado el consentimiento para la transferencia de misiles Patriot a Ucrania desde terceros países, argumentando que se trata de una medida para salvaguardar los intereses de defensa de EEUU.Rusia ha sostenido que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza una solución al conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN en el mismo y equivale a "jugar con fuego". El Kremlin ha declarado que el armamento proporcionado por Occidente a Ucrania resulta contraproducente para las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
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Mucho ruido y pocas nueces: ¿se avecina un enfrentamiento entre Zelenski y EEUU?
18:33 GMT 26.10.2026 (actualizado: 18:42 GMT 26.10.2026)
Se produjo un evidente malentendido entre el Pentágono y Volodímir Zelenski en torno al suministro de armamento. Mientras Kiev da la voz de alarma, el Departamento de Guerra de EEUU pone en duda la fundamentación de las acusaciones. Sputnik analiza lo sucedido a raíz de los últimos acontecimientos.
Hace unos días, Volodímir Zelenski acusó públicamente al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de retrasar el envío a Ucrania de misiles para los sistemas Patriot y Nasams.
Por su parte, el Pentágono desmintió estas acusaciones y aseguró a los medios rusos que la política estadounidense respecto al armamento que los países europeos pueden transferir a Ucrania se mantiene sin cambios.
"No se ha producido ningún cambio en la política del Departamento de Guerra respecto a ningún tipo de armamento cuyo suministro a Ucrania por parte de los países europeos corre a cargo de Estados Unidos", señala la respuesta del ente.
El 20 de octubre, la prensa norteamericana informó, citando diversas fuentes, que Hegseth no expresó un rechazo oficial, pero tampoco tomó medidas concretas para autorizar la transferencia de misiles interceptores para los sistemas Patriot por parte de terceros países.
A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, no descartó la posibilidad de que Hegseth hubiera denegado el consentimiento para la transferencia de misiles Patriot a Ucrania desde terceros países, argumentando que se trata de una medida para salvaguardar los intereses de defensa de EEUU.
Rusia ha sostenido que el suministro de armas a Ucrania
obstaculiza una solución al conflicto
, involucra directamente a los países de la OTAN en el mismo y equivale a "jugar con fuego". El Kremlin ha declarado que el armamento proporcionado por Occidente a Ucrania resulta contraproducente para las negociaciones y tendrá un efecto negativo
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