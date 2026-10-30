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Kiev hace la vista gorda a las exigencias de Washington de cesar ataques contra refinerías de Rusia, denuncia el Kremlin
Kiev hace la vista gorda a las exigencias de Washington de cesar ataques contra refinerías de Rusia, denuncia el Kremlin
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La cúpula de Kiev ignora las exigencias del presidente de EEUU, Donald Trump, de suspender golpes contra las instalaciones petroleras rusas, declaró a medios... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, apuntó al apoyo que Kiev continúa recibiendo de Europa. De lo contrario, "no se habría atrevido a hacerlo [atacar las refinerías rusas]", observó.A la vez, Ushakov destacó la importancia de las próximas negociaciones tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para alcanzar un acuerdo."Tenemos previsto, precisamente con la mediación de EEUU, mantener negociaciones trilaterales con los ucranianos, que, en general, son decisivas para el destino de todo lo que está ocurriendo estos días, en estos años", subrayó.Con anterioridad, Trump había expresado en reiteradas ocasiones su descontento por la negativa de Volodímir Zelenski a poner fin a los ataques contra las instalaciones petroleras rusas.
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Kiev hace la vista gorda a las exigencias de Washington de cesar ataques contra refinerías de Rusia, denuncia el Kremlin

13:33 GMT 30.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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La cúpula de Kiev ignora las exigencias del presidente de EEUU, Donald Trump, de suspender golpes contra las instalaciones petroleras rusas, declaró a medios nacionales el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Con ello, mencionó lo importante que son las conversaciones trilaterales para la solución de la crisis ucraniana.
"[Las autoridades ucranianas] le han vuelto a desobedecer [al presidente de EEUU, Donald Trump] y, simplemente, diría yo, hasta a él lo ignoran. Aunque Trump se ha mostrado firme en este asunto y sigue así, ellos no le hacen caso", indicó.
En este contexto, apuntó al apoyo que Kiev continúa recibiendo de Europa. De lo contrario, "no se habría atrevido a hacerlo [atacar las refinerías rusas]", observó.
A la vez, Ushakov destacó la importancia de las próximas negociaciones tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para alcanzar un acuerdo.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de la República de Kenia, William Ruto, durante una reunión celebrada al margen de la III Cumbre y Foro Rusia-África en Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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"Tenemos previsto, precisamente con la mediación de EEUU, mantener negociaciones trilaterales con los ucranianos, que, en general, son decisivas para el destino de todo lo que está ocurriendo estos días, en estos años", subrayó.
Con anterioridad, Trump había expresado en reiteradas ocasiones su descontento por la negativa de Volodímir Zelenski a poner fin a los ataques contra las instalaciones petroleras rusas.
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